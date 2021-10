Cambio gomme invernali 2021: scatta l'obbligo, tutto quello che c'è da sapere

Come ogni anno con l’arrivo della stagione invernale diventa obbligatorio effettuare il cambio gomme, come previsto dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obbligo scatterà dal 15 Novembre 2021 e terminerà il 15 aprile 2022. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 41 a 168 euro.

Cambio gomme invernali 2021: cosa cambia e quali sono le multe

La legge prevede l’obbligo di gomme invernali a partire dal 15 Novembre 2021 fino al 15 Aprile 2022, con un mese di deroga sia all’inizio che alla fine per effettuare il cambio. Di conseguenza, dal 15 Ottobre ed entro e non oltre il 15 Novembre 2021, sarà necessario montare le gomme invernali sulle proprie auto.

Per poter circolare senza incorrere in sanzioni è obbligatorio montare pneumatici M+S, ovvero Mud and Snow (fango e neve), oppure avere a disposizione nel bagagliaio le catene da neve da utilizzare in caso di necessità.

Per chi non rispetta il cambio gomme è soggetto a multe da 41€ a 168€ se viene fermato mentre circola nei centri abitati e da 84€ a 355€ se l’accertamento avviene al di fuori di essi. Può anche essere disposto il fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici.

Sono esenti dal cambio gomme invernali gli automobilisti che montano sui propri veicoli gomme quattro stagioni (ossia omologati per l’utilizzo invernale con la sigla M+S).

Perché cambiare le gomme invernali

Sono diverse le motivazioni che obbligano al cambio dei pneumatici. Tra le principali troviamo la maggiore sicurezza stradale, per avere massima aderenza a prescindere dal fondo stradale e dalle sue condizioni per avere buone prestazioni anche a basse temperature portando quindi a un minor consumo di carburante ed emissioni inquinanti. Infine viene evitata l’eccessiva usura degli pneumatici.

Quali sono le differenze tra gomme estive e invernali?

Le gomme invernali hanno tasselli più sottili, rispetto a quelle estive che li hanno più spessi, per avere una maggiore presa sulla neve. E poi le scanalature sono più adatte sul bagnato per garantire maggiore aderenza e meno rischi di aquaplaning a differenza di quelle estive.