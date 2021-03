Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora 

Domenica 28 Marzo sposteremo le lancette un’ora avanti e da quel giorno le giornate appariranno più lunghe.

Ma sarà per l’ultima volta? Non ci dovremo più preoccupare del cambio tra ora solare e ora legale?

La risposta è no!

L’Italia ha detto no, all’abolizione del Cambio tra ora solare e ora legale. Questo significa che nel nostro Paese resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo italiano ha, infatti, depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Questo significa che rimane tutto uguale.??Mentre l’Italia ha deciso, gli altri Paesi membri dell’Unione Europea saranno chiamati a decidere entro il 2021 scegliere quale fuso orario adottare, se ora legale o solare, e non ci saranno più spostamenti di lancetta all'interno della propria nazione. ??In questo modo si avrà un'Europa suddivisa in tanti fusi orari diversi. E così oltrepassando le frontiere da o per l’Italia si potrebbe dover portare avanti o indietro le lancette dell'orologio.?

Perché si cambia l'ora: ora solare e ora legale

Il cambio dell'ora da solare a legale è stato introdotto durante la prima e seconda Guerra mondiale per risparmiare energia e quindi ridurre il consumo di elettricità. La misura è poi stata adottata definitivamente in Italia nel 1966. La convenzione dell'ora legale è stata introdotta per sfruttare al meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. L’ora legale non fa altro che "imitare" il bioritmo dei nostri antenati, che si svegliavano all'alba senza orologi, seguendo il progressivo anticipo del sorgere del sole in primavera e il ritardo in autunno. Il cambio dell'ora avviene solitamente in orario notturno per arrecare meno disagio possibile ai trasporti che, di notte, effettuano meno tratte. Quindi il 28 marzo notte si sposteranno le lancette avanti di un’ora ovvero dalle ore 2.00 si passa alle ore 3.00

