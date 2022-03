Ora legale 2022, quando spostare le lancette

Puntuale come ogni anno con l’avvicinarsi della primavera arriva anche il momento di spostare le lancette dell’orologio. Il mese di marzo è, infatti, il mese del cambio ora legale. Una regola di tutti i paesi europei e non solo, tuttavia da tempo, si discute per la sua abolizione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul cambio dell’ora legale.

Quando spostare le lancette

L’ora cambierà nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo 2022 e le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Si consiglia di spostare le lancette verso le 2.00 anche se ormai la maggior parte degli orologi compresi smartphone, tablet e pc, cambiano automaticamente l’ora. Ciò comporterà un riposo inferiore, ma molti di noi non se ne accorgeranno nemmeno. L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 30 ottobre 2022.

Ora legale: i vantaggi

Il passaggio dall'ora solare a quella legale permette di avere un'ora di luce in più di sera e questo significa meno consumo della corrente elettrica e quindi più risparmio energetico. All’apparenza le giornate saranno più lunghe, il che significa che il buio arriverà più tardi e si godranno più ore di luce all’aria aperta.

Un pò di storia sull' ora legale??L’istituzione dell’ora legale fu richiesta per la prima volta nel 1784 da Benjamin Franklin, ma questa venne introdotta solamente dal 1916, quando la Camera dei Comuni la istituì per risparmiare energia durante la Prima Guerra Mondiale. Infatti, l’ora legale è una soluzione adottata per sfruttare al massimo le ore diurne, in quanto durante i mesi estivi le ore solari sono maggiori. Quindi, l’istituzione dell’ora legale permette di risparmiare molta energia. Quanta energia si risparmia? Considerando che per sette mesi l’ora legale ci permette quotidianamente di accendere la luce un’ora più tardi, solo in Italia si risparmiano circa 650 milioni di kilowattora, per un risparmio complessivo di ben 100 milioni di euro.

Ma non doveva essere abolita?

Nel 2019 il parlamento europeo aveva votato per la fine del cambio di orario, lasciando però agli stati membri dell'unione il diritto di decidere il da farsi. L'Italia ha scelto di lasciare le cose inalterate.

4 consigli utili su come abituarsi al cambio dell'ora

Il passaggio dall'ora solare all'ora legale può avere effetti sul nostro organismo e sulla nostra salute. Nei primi giorni, dovremo abituarci a dormire un po' di meno e questo potrebbe causare qualche piccolo disturbo come stanchezza, irritabilità, disturbi del sonno e stress. Si tratta di una sensazione provata da tutti e che solitamente svanisce nel giro di pochi giorni. A volte il cambio di orario può influenzare anche la qualità del sonno, con disturbi sulla concentrazione durante la giornata, senza dimenticare gli effetti sulla pressione arteriosa e sulla frequenza cardiaca. A risentirne, spesso, è anche il nostro umore con disturbi soprattutto in senso di malessere, ma ovviamente dipende da caso a caso.

Per adattarsi meglio al cambio, gli esperti danno 4 consigli:

1. Qualche giorno prima del 26 marzo, impostare la sveglia anche solo 20 minuti prima del solito. Se fatto progressivamente fino al giorno del cambio orario, non ci si accorgerà dell’ora in meno di sonno.

2. La sera è bene andare a dormire un po’ prima rispetto al solito orario, in questo modo l’effetto di sonnolenza tipico del cambio d’ora legale sparirà.

3. Meglio limitare la caffeina che va ad intaccare proprio il ciclo sonno/veglia.

4. Nelle mattine in cui ci si alza prima, dedicare anche solo 10’ ad una camminata all’aria aperta per far abituare il corpo al nuovo orario risincronizzando il nostro orologio interiore.