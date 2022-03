Cambio di stagione, come farlo senza stress

È arrivato il momento di mettersi al lavoro per fare il cambio di stagione negli armadi. Niente paura! Con un po’ di organizzazione diventa semplice e veloce.

Si sa, il cambio di stagione può essere una di quelle operazioni che può metterci un po’ in crisi, ma anche l’occasione per fare ordine in casa ed eliminare definitivamente quello che non ci serve più ma che continuiamo ad accumulare. Abiti e accessori che a noi non vanno più bene o non ci piacciono più, ma potrebbero fare la felicità di qualcun altro o essere utile a chi ne ha più bisogno: l’ideale, quindi, sarebbe donare i vestiti che non ci servono più portandoli ancora in buono stato nelle sedi delle associazioni che poi, a loro volta, si occupano di distribuirle agli enti assistenziali.

Ora vediamo come organizzare al meglio il cambio di stagione.

Ecco alcuni consigli e segreti per rendere meno faticoso il riordino dell’armadio.

L’occorrente

La prima cosa che bisogna fare è quella di munirsi di scatole e contenitori dove mettere i vestiti che si ha intenzione di buttare o vendere, altre saranno utili da inserire nell’armadio e avere tutto in ordine.

Ogni capo o accessorio può essere conservato in scatole con caratteristiche differenti.

Quelle con struttura a cassetto permettono di avere una piccola cassettiera all’interno dell’arredo. Se hanno la parte frontale trasparente vi aiuteranno a capire il contenuto con un colpo d’occhio.

Le scatole colorate sono perfette per aiutarti a distinguere il contenuto in base alla tinta, mentre quelle piccole sono l’ideale per contenere all’interno accessori, come cinte o borse, ma anche scarpe.

I passi da fare per il cambio di stagione

Parola d’ordine: organizzazione, è fondamentale per evitare che il cambio di stagione si trasformi in caos. Ecco come procedere con ordine:

1. Svuotate l’armadio

2. Riporre da una parte i vestiti, le borse e gli accessori da conservare e dall’altra quelli da sistemare nell’armadio

3. Selezionare gli abiti da donare e riporli in una busta

4. Riporre tutti i capi da conservare in appositi scatoloni

Come si fa il cambio di stagione

Dopo aver svuotato l’armadio, togliere la polvere con un panno in microfibra e successivamente lavare le superfici.

Può capitare che all’interno si sia formata la muffa, riconoscibile dal cattivo odore. Per eliminarla è possibile usare una soluzione formata da aceto di mele, olio di tree oil e olio essenziale di ginepro.

I rimedi naturali sono l’ideale per evitare che ritorni. Ad esempio la lavanda e l’alloro hanno un potere antimuffa, quindi si può creare un infuso con queste piante a cui aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e mezza tazza di aceto bianco. Spruzzarlo sulla superficie e lasciarlo agire per mezz’ora. Successivamente pulire con un panno umido e asciugare l’intera superficie.?Dopo aver pulito l’armadio bisogna controllore un capo per volta e decidere se conservarlo o darlo via. Per resistere all’istinto di conservare tutto, la prima regola è guardare le condizioni dell'abito, quante volte è stato indossato o sta ancora bene addosso? Se non merita di essere "salvato" perché vecchio e rovinato, è meglio buttarlo. Nel caso in cui è un capo che non piace più, si può vendere o regalare.

Una volta selezionati i vestiti da tenere, è bene controllare se necessitano di essere lavati o rattoppati e se le tasche dei pantaloni o giacche siano vuote. Questo check, serve per verificare che non ci siano all’interno soldi o appunti importanti ritrovandoli nella stagione successiva.

A questo punto i capi puliti e in buono stato vanno piegati con cura e conservati nelle diverse scatole. Per praticità meglio sistemare le maglie tutte insieme e i pantaloni in un altro contenitore, per ritrovarli facilmente durante il prossimo cambio di stagione.?Una volta fatto le scatole e i sacchetti dovranno essere sistemati nella parte alta dell’armadio, nel letto contenitore o in una stanza adibita a questo.

Organizzare l’armadio

È arrivato il momento di sistemare i vestiti che indosserai in primavera ed estate. Anche in questo caso meglio fare un check e ricontrollarli per vedere se sono ancora in buono stato e se ci sono capi che non piacciono più o diventati troppo stretti o larghi e toglierli.

Dopodichè sistemare gli abiti nell’armadio in modo pratico e funzionale. Camicie e abiti devono essere appese alle grucce per non farle stropicciare, lo stesso vale per i pantaloni.

Magliette, canottiere e top devono essere piegati e suddivisi in cassetti o ripiani in base al colore o alla tipologia di utilizzo (tempo libero, lavoro, occasioni importanti). Costumi, pareo e cappelli da spiaggia possono essere tenuti in ordine con accessori pensati appositamente per questi articoli. Per diffondere un piacevole aroma e prevenire la formazione di muffa è bene utilizzare dei sacchetti alla lavanda.