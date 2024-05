Arriva la "camminata dei sorrisi" che fa bene alla solidarietà

Torna a Rimini l'appuntamento con la “Camminata dei sorrisi”. Si tratta di una iniziativa benefica che prevede una passeggiata circolare di circa 80 minuti pensata per tutti, grandi e piccoli, con un percorso circolare che, partendo dalla Polisportiva Stella, toccherà io principali luoghi di Rimini: l’Arco d’Augusto, il parco F.lli Cervi, il lungomare, la ruota panoramica, il ponte di Tiberio, la Rocca Malatestiana, facendo infine ritorno al punto di partenza.

L’evento è giunto alla sua seconda edizione e il ricavato della giornata sarà devoluto ad Arop (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Il programma della camminata

La Camminata dei sorrisi si svolgerà sabato 11 maggio, con ritrovo alle 9.30 presso la palestra della Polisportiva Stella (via Abruzzo 36).

Il programma della mattinata prevede: iscrizione con fornitura di kit di partecipazione, camminata guidata dai soci Elisabetta Sartini, Fabrizio Bartolini e Guido Bruscia, spuntino finale , foto e ringraziamenti.



“Torna l’appuntamento con la Camminata dei sorrisi - spiegano gli organizzatori -, un evento che unisce attività all’aria aperta e solidarietà: una giornata da trascorrere insieme a tutta la famiglia, per condividere insieme dei momenti di gioia. I partecipanti avranno la possibilità di effettuare una donazione all’associazione, che andrà a favore dei bimbi ricoverati nel reparto di ematologia oncologica dell’Ospedale Infermi. Chiunque si voglia unire all’ evento riceverà in omaggio il kit di partecipazione, come ringraziamento per il sostegno”.

Come iscriversi

Per le iscrizioni sarà sufficiente presentarsi, sabato 11 maggio, presso la postazione Arop per il ritiro del KIT di partecipazione (T-shirt “La camminata del sorriso”, estratto di frutta e verdura, braccialetto, bottiglietta d’acqua e biglietto lotteria). Per maggiori informazioni è possibile contattare Ester Arop Odv 333.5640640 o Elisabetta: 339.8192118.