Riccione si conferma "capitale" degli eventi sportivi nazionali

La stagione agonistica del nuoto conferma Riccione protagonista di eventi importanti nel panorama nazionale. Il 23 dicembre, lo Stadio del nuoto ospita la competizione federale del Campionato a squadre Coppa Caduti di Brema: circa 500 atleti iscritti. Quest’anno, le società iscritte, suddivise per competenza regionale, si confronteranno in un’unica fase a carattere regionale, da disputarsi in vasca 25 metri e che varrà ai fini della compilazione della classifica nazionale delle tre serie maschili e femminili A1, A2 e B.

I risultati e le classifiche regionali saranno poi trasmessi dai singoli Comitati regionali (entro il 24 dicembre) alla Segreteria della Fin che stilerà, dopo la verifica dei dati pervenuti, le classifiche nazionali definitive separate per settori, valide ai fini dell’assegnazione dei titoli del Campionato a Squadre Coppa Caduti di Brema, per la serie A1, A2 e B.

La prestigiosa Coppa Brema fu istituita a ricordo degli atleti della nazionale azzurra di nuoto e dello staff che persero la vita nel tragico disastro aereo avvenuto a Brema nel 1966.