Can Yaman, prove da Sandokan con la spiaggia di Rimini sullo sfondo. Le fan in estasi fuori dall'hotel

E’ uno degli attori del momento e sono in molti a scommettere che sarà il prossimo Sandokan in una futura serie tv. Nel frattempo, da mercoledì 14 settembre, sarà protagonista nella fiction “Viola come il mare” accanto a Francesca Chillemi su Canale 5. Ma prima di allora Can Yaman si gode le spiagge e la movida del riminese. El Turco, come è stato soprannominato il celebre attore, scrive “Grazie Rimini” sulla sua pagina Instagram che vale quasi 10 milioni di fans e regala un video che sta facendo il giro del web. Can Yaman non ha perso infatti occasione di farsi immortalare mentre fa ginnastica, nella terrazza di un noto hotel del lungomare, con sullo sfondo la spiaggia di Rimini. Can Yaman ha poi a più riprese, nelle sue storie, immortalato la spiaggia di Rimini, all’alba e nel cuore della notte.

El Turco, che di recente ha preso nuova casa a Roma, ha trascorso già un paio di serate nelle discoteche del riminese e ben presto ondate di ragazze hanno iniziato a seguirlo. Autografi, foto e selfie a gogo. Con un gruppetto di giovanissime anche ad attenderlo fuori dalla reception del suo albergo. Can Yaman ha svoltato nella sua carriera dopo il successo della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, che gli hanno regalato la popolarità in Italia. Nel 2019 è stato eletto uomo dell'anno dal periodico GQ, edito da Condé Nast, e da allora la sua carriera è un continuo crescendo.