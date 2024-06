Ora in piscina si va con il proprio amico a quattro zampe, l'idea del nuovo centro cinofilo

Con l’arrivo della bella stagione, si passa sempre più tempo all’aria aperta. Un’abitudine ancora più vera quando si ha un amico a quattro zampe con cui poter fare non solo passeggiate, ma vere e proprie escursioni. C’è però anche la possibilità di trascorrere delle piacevoli ore in luoghi attrezzati, dove poter fare esercitare il nostro amato “fido” e perché no, concedergli anche un piacevole bagno in una piscina pensata appositamente per lui.

Tra questi paradisi dedicati ai cani e ai loro padroni, è nato da poco il centro cinofilo "Io mi fido di te”, a Cattolica che si pone l'obiettivo di migliorare la relazione tra il cane e il proprietario attraverso diverse tipologie di addestramento: educazione di base, obedience, rally obedience, agility dog, avviamento a discipline di ricerca, e molto altro. Offre inoltre molte occasioni di svago e gioco per i nostri amici a quattro zampe. La struttura è gestita dall'Asd Io mi fido di te voluta da Auguso Morotti e Riccardo Ariù.

"Il nostro centro può contare su un'ampiezza di circa 7mila metri quadri, quindi grande, verde, suddivisa in campi da lavoro e ricreazione - spiegano i titolari -. Quest'ultima, in particolare, è l'area piscina, all'interno della quale ci sono cinque box di circa 16 metri quadri con all'interno due lettini sdraio e l'ombreggiante sopra e in più ci sono due zone aperte con ombrellone e due sdraio. La piscina è una 10x5, fuori terra, con una pedana dove il cane può entrare liberamente, sia con l'istruttore che senza."

I servizi per cittadini e turisti

"Tra i vari servizi offerti, abbiamo l'asilo per cani diurno composto da due recinti. Se ad esempio devo andare al lavoro e non posso tenere il cane in casa per qualche motivo, possiamo tenerlo noi per la singola giornata o per la mezza giornata. Inoltre, se ad esempio un utente non ha la macchina per portarci il cane, noi abbiamo la bau bau car per andare a prendere il cane, che sia in caso o in hotel, per poi riportarglielo alle 18. Credo possa essere molto utile per i turisti che vengono in città. Offriamo poi un servizio di educazione e cultura cinofila che vanno dalle attività cino-sportive ad attività molto particolari come la ricerca di persone in superficie in macerie grazia alla collaborazione con un gruppo di protezione civile che se ne occupa."

La struttura è aperta tutti igiorni dalla mattina alle 9 alla sera alle 18.

I corsi offerti

Sono diversi i corsi disponibili nel nuovo centro di Cattolica. Si va dall'eduzione base, che aiuta a prevenire e correggere atteggiamenti indesiderati ed a impartire i comandi di base, fino al recupero comportamentale. Ma si può spaziare anche tra diverse discipline sportive: dall'Agility Dog, sport cinofilo per eccellenza, tra i più noti e più praticati, al Rally Obedience, che prevede che il cane e il suo padrone compiano una percorso lungo il quale devono essere eserguiti esercizi indicati da appositi cartelli disposti lungo il tragitto; dall'attività di ricerca sportiva, al Dog Pool, l'attività in acqua sia a scopo ludico che ai fini sportivi che dà la possibilità al cane e al proprietario di giocare e divertirsi in acqua, ed altri ancora.