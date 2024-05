Una giornata all'insegna dello sport insieme al proprio amico a quattro zampe, al via "Zampe in spalla"

Nel cuore verde del Parco XXV Aprile va in scena ‘Zampe in spalla – Passeggiata 100 cani’, una domenica speciale dedicata all’amore incondizionato verso i quattro zampe e alla vita all’aria aperta.

Organizzato in maniera congiunta con Comune di Rimini e con la Rimini Wellness OFF insieme a WashDog, Oasy (cibo per cani e gatti) e la cooperativa Cento Fiori, il raduno è in programma il 2 giugno alle ore 17.30 con ritrovo alla Piazza sull’Acqua, davanti al Ponte di Tiberio. Una volta lì, si dirà lo start a una serie di attività ludiche e sportive che si snoderanno al Parco XXV Aprile, per concludersi intorno alle 19.30.

Un’occasione per far divertire i ‘Fido’ e, allo stesso tempo, per fare esercizio fisico en plein eir, con la partecipazione di due famosi creator digitali molto seguiti sui social soprattutto dal pubblico più giovane. Si tratta di Federico Angelico, noto con l’alias AKA e molto conosciuto per i suoi video creativi, e il famoso youtuber Filippo Capriotti che negli anni ha riscontrato un grande succsso di pubblico su Instagram e Tik Tok per i suoi divertenti video insieme agli inseparabili pelosi Litz, Mery, Shirley e Blue che ovviamente presenzieranno all’evento.

Insieme ai due ospiti - che a gennaio erano stati protagonisti di una partecipata camminata pubblica insieme ai quattro zampe - ci saranno anche i volontari e gli operatori del canile di Rimini Stefano Cerni, che saranno a disposizione per consigli e informazioni utili in materia di gestione dei cani. E con loro, neanche a dirlo, i cani del canile, che saranno facilmente identificabili grazie a un tocco di stile: le bandane colorate.

‘Zampe in spalla’ è un’iniziativa aperta a tutti, sia ai proprietari di cani sia a chi, semplicemente, desidera partecipare a un pomeriggio diverso dal solito. Prima della partenza, inoltre, verranno distribuiti degli omaggi a tutti i partecipanti.