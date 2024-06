La tradizione vitivinicola valorizzata in Valconca con musica e degustazioni

L’azienda agricola e agrituristica Fiammetta si trova a Croce di Monte Colombo, una frazione del comune di Montescudo-Monte Colombo, in una posizione panoramica tra la Valconca e il mare. Questa cantina rappresenta un vero e proprio scrigno di tradizioni vitivinicole tramandate di generazione in generazione. Fondata nel lontano 1964 dalla passione per la terra di Benito Piva, originario di Mantova e proveniente da una famiglia di agricoltori, l'azienda agricola e agrituristica Fiammetta si distingue per la produzione di vini biologici di alta qualità. L'attenzione al dettaglio e la cura nei metodi di coltivazione delle uve sono stati tramandati con dedizione dai suoi figli e nipoti, continuando la tradizione avviata con amore da Benito e sua moglie Liliana.

Sarà proprio l’azienda agricola e agrituristica Fiammetta ad ospitare il secondo appuntamento del tour enogastronomico ItiBere. Lunedì 1 luglio si svolgerà una serata che non si limiterà solo alla degustazione dei vini della casa ma sarà anche l'occasione per deliziarsi con i piatti preparati e ideati dagli chef de La Vecchia Fonte, rinomato ristorante che porta avanti la tradizione culinaria romagnola con passione e maestria.

L'atmosfera sarà ulteriormente arricchita dalla voce melodica di Veronica Villa accompagnata al pianoforte da Alex Ugolini, per regalare un'esperienza indimenticabile in mezzo alle vigne. L'evento avrà inizio alle ore 20 e la prenotazione è necessaria chiamando il numero 0541 307 599 o il 388 430 8779, oppure inviando una mail a itibere24@gmail.com.