Bellaria "veste a festa" tutta la città per celebrare la notte di San Silvestro

Bellaria Igea Marina riparte da dove aveva lasciato il Capodanno musicale del 2019. Il programma per l'ultima serata dell’anno 2022 sarà una serata rivolta a tutte le età partendo dai più piccoli con il “Capodanno dei bambini” alle 20:30 in Piazza Matteotti dove andrà in scena uno Spettacolo musicale e di animazione per bambini e famiglie “Coccole Sonore”. Dalle ore 23:00 accompagneranno il Capodanno diffuso concerti musicali in vari punti spettacolo lungo il viale pedonale P. Guidi (Isola dei Platani): sei i palcoscenici che ospiteranno band, dj e spettacoli musicali diffondendo musiche che spaziano dal genere rock, al pop, disco e funky- soul.



"Il Capodanno diffuso di Bellaria Igea Marina segue un format già collaudato negli anni, di tipo e trasversale che ben si adatta a tutta la famiglia.” Spiega il Direttore Artistico Andrea Prada “In questo modo la città vuole accogliere ospiti di tutte le età per festeggiare assieme la sera dell’ultimo dell’anno.”



Percorrendo il viale pedonale bellariese, immerso in una suggestiva atmosfera natalizia in cui luce e paesaggi ghiacciati creeranno una magica notte, si potrà assistere a ben sei diverse situazioni musicali. Presso il Palco della Stazione di Bellaria si esibirà lo storico gruppo italiano “Dik Dik” che farà risuonare i suoi più grandi successi da “Sognando la California” a “L’Isola di Wight” riportando il tipico sound degli anni ’60 ad oggi; procedendo verso la Biblioteca A. Panzini si incontrerà poi la consolle targata M2o, la radio nazionale di musica giovanile per eccellenza, con i Dj Andrea Mattei e Matteo Mandrelli con brani disco. In Via Pascoli la band Qluedo con musiche dance degli anni ‘80/’90 e contemporanee e sulle note in stile funk-soul italiano, il gruppo Ridillo salirà sul palco all’angolo di via Dante; invece per il divertimento dei più piccoli e degli amatori dei cartoni animati, la band Animeniacs esplorerà le più belle sigle dei cartoni animati facendo divertire il punto spettacolo all’altezza di via Lamone. Sul palco di Piazza Matteotti, proseguirà la musica dedicata ai bambini.



"Un percorso musicale diffuso” - spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi - “lungo il viale pedonale P.Guidi che riempirà di musica ed animazione il centro cittadino: durante tutta la serata saranno aperte le installazioni della Snow Globe, Realtà Virtuale, Pista Bumpers. Ad ottobre abbiamo incontrato i pubblici esercizi dell’Isola per chiedere la loro disponibilità, affinché avesse una logica il Capodanno, abbiamo avuto un ottimo riscontro con la conferma della loro apertura. Colgo quindi l’occasione per ringraziarli dello sforzo per rimanere aperti, considerando le maggiori spese dovute ai vari aumenti che dovranno sostenere.”



“Il Capodanno sarà una grande festa in piazza per tutta la popolazione e per ogni età.” Augura infine il“Tutta la famiglia, quella con i bambini fino all’anziano, potrà trovare la sua musica del cuore! Ci auguriamo di poter festeggiare con gioia insieme ai nostri cittadini, agli amici di Bellaria Igea Marina ed i turisti che troveranno una città intera a festeggiare e ritrovare le relazioni ed il bello dello stare insieme.”