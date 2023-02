Carnevale 2023: quando inizia e quando finisce

“Semel in anno licet insanire” si diceva già al tempo dei latini, “una volta l’anno è lecito fare follie”.

E allora quale miglior occasione del Carnevale per rompere i canoni legati alla realtà ed entrare in quell’affascinante mondo fantastico dove tutto è possibile.



I festeggiamenti del Carnevale, pronti ad invadere l'Italia da Nord a Sud, sono tra le ricorrenze più amate soprattutto dai bambini, che per l'occasione, possono vestire i panni dei propri personaggi di cartoni animati, film o fumetti preferiti sfoggiando così travestimenti fantasiosi e pittoreschi. Il tutto, accompagnato da allegria, stelle filanti, divertimento, coriandoli, e golosità culinarie.



Vediamo nel dettaglio le date di inizio e fine del Carnevale 2023.



Il Carnevale 2023 inizierà domenica 5 febbraio, la domenica di Settuagesima, che segna l'inizio del cosidetto Tempo di Settuagesima (o Tempo di Carnevale), un periodo di preparazione alla Quaresima in cui si inizia l'astinenza dalle carni nei giorni feriali, e si concluderà martedì 21 febbraio (il cosiddetto Martedì Grasso). In base al rito romano bisogna tenere d'occhio anche il 16 febbraio (Giovedì Grasso), mentre la vera e propria domenica di Carnevale sarà il 19 febbraio. Il 22 febbraio sarà invece il Mercoledì delle Ceneri, il momento che segna l'inizio della Quaresima.

Queste, in sintesi, le date principali dei festeggiamenti del Carnevale 2023:

inizio Carnevale: domenica 5 febbraio

Giovedì Grasso: giovedì 16 febbraio

domenica di Carnevale: domenica 19 febbraio

Martedì Grasso: martedì 21 febbraio