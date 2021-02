Carnevale, idee per festeggiarlo in casa con i bambini

Il Covid-19 non ferma la voglia di Carnevale 2021. Ecco qualche idea per divertirsi con i bambini

Niente feste in maschera, nessuna sfilata di carri, neppure coriandoli gettati a terra. Il Covid-19 frena i festeggiamenti, ma non la voglia di Carnevale 2021. Da sempre una delle feste più amate dai bambini perché accende l’immaginazione, fa sognare e permette di trasformarsi nei personaggi più amati, il Carnevale non può passare inosservato e dimenticato.

È vero, sono ancora in vigore i divieti di assembramento, ma possiamo sempre travestirci anche tra le mura domestiche e festeggiare il Carnevale tra pochi intimi nel rispetto delle regole del Dpcm.

Ma iniziamo subito con una domanda; nel 2021 quando si festeggia Carnevale?

Il Carnevale si festeggerà dall’11 febbraio 2021 al 16 febbraio 2021. L'11 febbraio cadrà il giovedì grasso, mentre il 16 febbraio sarà martedì grasso. La domenica di Carnevale 2021 sarà, invece, il 14 febbraio, in concomitanza con la Festa degli Innamorati.

Scoperte le date, cosa fare di originale?

Ecco qualche idea!

Carnevale 2021: idee per festeggiarlo

Rinunciare al Carnevale non si può e allora diamo libero sfogo alla fantasia per trascorrerlo in casa con i nostri bambini. Tra party virtuali, ricette carnevalesche e costumi fai da te il divertimento è assicurato.

Ricette di carnevale

Carnevale è una festa ghiotta di dolci e leccornie. Allora perché non divertirsi trascorrendo il tempo a preparare insieme ai figli qualche ghiotta ricetta?

Le castagnole, le mascherine di cioccolato, i fiocchetti (o chiacchiere), le tagliatelle fritte. Ricette golose che rallegrano le giornate di Carnevale e soddisfano il palato. Senza dubbio, la ricetta delle castagnole di carnevale è la classica oltre che essere una delle migliori, ma potete aggiungere fiocchetti e tagliatelle fritte per un party intimo allettante. Il successo è assicurato!

Preparare insieme ai figli i dolci di Carnevale è sicuramente un modo per ritagliarsi un momento speciale e ghiotto insieme.

Costumi di carnevale

È vero, niente feste in maschera, ma questo non significa dimenticarsi della tradizione della festa. Mettiamo da parte la delusione di un 2021 senza festeggiamenti nelle piazze e tra le vie della città e rallegriamoci indossando costumi fai da te. Magari possiamo anche organizzare delle sfilate con i nostri figli.

Per realizzare una maschera di Carnevale insieme ai nostri figli, il modo più semplice se non siamo creativi è quello di affidarsi a Youtube. Qui possiamo trovare molti tutorial per prepararle.

Qualche esempio?

La mascherina da pagliaccio o da gatto o di pulcinella o arlecchino fai da te. Ce n’è per tutti i gusti.

Dopodichè indossiamo i costumi, mettiamo un po’ di musica e iniziamo a cantare e ballare con i nostri figli. È un’attività divertente e un ottimo modo per fare un po’ di movimento senza uscire di casa.

Make-up carnevalesco

Non può mancare il make up. Se non abbiamo i trucchi giusti possimao acquistare un kit di truccabimbi, i trucchi specifici per i bambini con cui realizzare delle maschere bellissime guardando i tanti tutorial sempre su Youtube.

Se volete qualche idea di trucco eccone quattro.

L’indiana è un costume classico per le bambine. Dopo aver raccolto i capelli con le immancabili trecce sulle spalle, iniziate il trucco ispirandovi alle forme geometriche e alle linee nette e dritte. Seguite la conformazione del viso e sottolineate alcuni dettagli, come le sopracciglia. Semplice e veloce.

Per i maschietti, ma non solo, c’è l’immancabile Spiderman. Un trucco facile e di grande effetto. Per realizzare il trucco da Spider-man o da Spider-girl, basta disegnate la mascherina con del trucco rosso oppure blu (i colori del supereroe) seguendo il contorno occhi. Poi sbizzarritevi con i ragnetti e le ragnatele.

Un altro classico intramontabile è il trucco a farfalla. Per realizzarlo dividete il viso in quattro sezioni, che rappresentano ogni ala della farfalla. Cercate di rispettare le dimensioni di modo da non sbilanciare il disegno e giocate di fantasia con i colori. Per rendere il trucco ancora più d’effetto usate degli elementi tridimensionali come piccoli brillanti o perle da attaccare al viso.

Infine non può mancare il pirata. Un simpatico trucco per i più avventurosi. La prima cosa da fare è scegliere il colore della bandana del vostro pirata e disegnatela seguendo la linea delle sopracciglia. Poi tracciate la benda intorno all’occhio, rigorosamente di nero. Infine aggiungere qualche simbolo piratesco, come un piccolo teschio che richiami la famosa bandiera Jolly Roger o due spade incrociate.

Party? Sì, grazie a Zoom

Non vuoi rinunciare ad organizzare una festa per Carnevale? La soluzione è online. È sufficiente affidarsi alle applicazioni e piattaforme online che permettono di vedersi tramite la webcam con amici e parenti. I bambini potranno vivere momenti di gioia, di ritrovo, ma soprattutto di scherzi, senza rinunciarvi per colpa del Coronavirus.

E allora il 14 Febbraio, travestitevi, accendete il computer e collegatevi per ritrovarvi con amici e parenti e divertirvi insieme.

Per finire...

E naturalmente anche gli addobbi hanno il tocco magico di rendere la festa ancora più colorata e affascinante. E infine, se vostro figlio frequenta l’asilo o la scuola materna molto probabilmente le maestre organizzeranno qualcosa e potrà essere l’occasione giusta per poter mascherare i vostri bambini.