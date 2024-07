La Regina degli sport, Cattolica sbarca su Aces Italia Magazine

Cattolica, città degli sport, sbarca su Aces Italia Magazine, la rivista di Aces Europe Delegazione Italia, la delegazione italiana di Aces Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. Due pagine (112 e 113) del numero 12 della rivista in cui si raccontano i massimi eventi sportivi della città. Ma soprattutto si evidenzia come Cattolica sia, per posizione e conformazione naturale e paesaggistica, una terra ideale per praticare tutti i tipi di discipline sportive.

La Regina dell’Adriatico figura tra tante altre grandi città italiane con cui condivide la stessa vocazione allo sport e al turismo sportivo che si traduce nella capacità di accogliere e ospitare eventi di grande richiamo come, nel caso di Cattolica, quelli che caratterizzano il mese di maggio (Inferno Beach Run, Granfondo Squali Trek, Oceanman, il torneo di calcio Riviera Easter Cup) e la competizione di nuoto in acque libere di fine agosto, Dominate the water, organizzato dal campione Gregorio Paltrinieri.