A cena con il macellaio, chiusa la bottega il titolare per una sera si trasforma in chef

Metti un macellaio in cucina, un ristorante che fa della tradizione romagnola la sua filosofia e la concomitanza del Wein tour. Dal connubio nasce una cena da leccarsi i baffi, anche per chi non li ha. L'idea è venuta alla trattoria I Mangiari di Cattolica che ha deciso di coinvolgere Massimiliano Stringati, della macelleria Stringati, una delle più apprezzate del territorio, per una serata ai fornelli, dedicata ad un menù ricco a tema maiale, con l'idea di far scoprire e riscoprire il gusto delle buone tradizioni.

"L'idea della cena, che si svolgerà il prossimo 16 maggio - spiegano a I Mangiari -, è nata dall'amicizia con Massimiliano Stringati, che ha un passato importante come chef e con il quale abbiamo già una collaborazione per i suoi prodotti. Una cena che si sposa perfettamente con la filosofia del locale: piatti antichi della tradizione romagnola, realizzati con ingredienti di eccellenza. La carne è quella che lui lavora personalmente. Noi diamo molta attenzione alla qualità, proponendo pasta fatta in casa, a mano, come una volta, pane biologico fatto con farina di grani antichi, prodotti a chilometro zero. Per la carne di rivolgiamo alle aziende agricole locali e nella maggior parte dei casi sono di animali allevati allo stato brado".

Il locale

I Mangiari sono aperti sia a pranzo che a cena, tranne il mercoledì e la domenica sera. In estate il locale è aperto tutte le sere, senza giorno di chiusura. La filosofia del locale è quella di voler rispettare la tradizione romagnola, offrendo al contempo un servizio accurato, così come attenta è la scelta dei vini che, salvo alcune eccezioni, propone cantine che producono Sangiovese, Rebola e Trebbiano.