Con "Noi di Sala On Tour" cena stellata a quattro mani nel nome dell'arte dell’ospitalità

Nell’attesa di raggiungere Roma, quando il prossimo 28 ottobre si svolgerà Pass 2024, congresso nazionale dell’Associazione, è partita da Rimini, da “Il Gatto sull’Albicocco”, la serie di appuntamenti itineranti voluti da Noi di Sala e ribattezzati Noi di Sala On Tour.



“Noi di Sala - spiega il presidente Rudy Travagli, romagnolo trapiantato a Roma, Maitre dell’Anno 2024 e oggi all’Enoteca La Torre nella Capitale (due Stelle Michelin) - è la prima Associazione che riunisce i professionisti di Sala e Cantina. L’esigenza di diversificare gli incontri dell’Associazione e far conoscere sempre più il lavoro di squadra - aggiungono Simona Saragoni (Il Gatto sull’Albicocco di Rimini, da poco nominata Ambasciatrice NDS per l’Emilia-Romagna), Francesco Cioria (San Domenico di Imola, due Stelle Michelin) e Fabrizio Timpanaro (Quartopiano Suite di Rimini) - nasce dalla volontà di promuovere l’arte dell’ospitalità coinvolgendo quanti operano - con ottimi riconoscimenti - nel campo del food&beverage e rappresentano la massima espressione, l’eccellenza, delle rispettive professionalità”.

La “tappa” riminese, step d’esordio, volutamente fortemente da Travagli e Saragoni e dai vertici dell’Associazione, ha visto insieme, nella cucina de “Il Gatto sull’Albicocco”, per un’incantevole serata e cena a 4 mani, gli Chef Luca Racis (Chef del locale riminese) e Salvatore Morello dell’Inkiostro di Parma (una Stella Michelin). Tra gli ospiti dello scorso 24 giugno, in rappresentanza del Comune di Rimini, l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli, che non ha mancato, intrattenendosi con gli esponenti di Nd,s di sottolineare l’importanza delle figure altamente professionalizzate nel campo della ristorazione quali propulsori del comparto in virtù delle loro profonde conoscenze e capacità. Eleganza, accoglienza, meticolosità e sensibilità gli elementi cardine attorno ai quali ha ruotato tutto l’evento: molta attenzione e grandissimo rispetto verso chi - tra i tavoli e dietro i fornelli - ha concentrato le energie migliori per la buona riuscita del convivio.