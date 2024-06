Tornano le cene in terrazza del Grand Hotel, la cucina francese incontra quella italiana in onore del Tour

L’ouverture de la Terrasse, la cena in terrazza del Grand Hotel di Rimini, che inaugura così le sue serate in abito da sera dell’estate 2024, è da sempre l’appuntamento con il quale si apre l’estate riminese.

“E’ uno dei momenti più magici della stagione turistica – racconta Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select Hotels -. Quest’anno il tema non poteva che essere legato al Tour de France, per la prima volta in Itala, per sottolineare una volta di più quando la magia, il bello e il fascino italiano e internazionale appartengano al Grand Hotel di Rimini”.

Appuntamento, dunque, martedì 25 giugno, nella Terrazza del Grand Hotel con la cena a buffet dedicata al Tour de France. In onore di questa manifestazione sportiva mitica, la tradizione culinaria italiana incontra quella francese, con una delegazione di chef francesi che lavorerà affianco a quelli di casa nostra.

L’evento, realizzato in collaborazione con Stephanie Plaza, ideatrice del Progetto Rdvs, sin dal 2008, vede la partecipazione di chef e Directeur de Salle, tra cui: Davy Tissot, MOF 2004, Bocuse d’OR 2021; Jean-Philippe Merlin, Direttore di Sala presso il celebre Ristorante Paul Bocuse; Romain Barthe, Chef Patron presso l’Auberge de Clochemerle Vaux en Beaujolais; Lello Cabras, Lyon Chef; Christian Têtedoie, CFA de la Gastronomie Marcy l’Etoile; David Carré, Chef Francese; Domenico Lacedonia, Collaboratore squadra francese

Con loro ci saranno anche gli chef italiani: Enrico Croatti, Executive Chef Moebius Milano; Gregorio Grippo, La Buca Cesenatico; Gianpaolo Raschi, Guido Rimini; Riccardo Agostini, Il piastrino Pennabilli; Mariano Guardianelli, Abocar Rimini; Stefano Ciotti, Nostrano Pesaro; Fabio Rossi, Gente di Mare Cattolica; Davide Di Fabio, Dalla Gioconda Gabicce Monte.

I piatti includeranno anche prodotti della regione Auvergne Rhône Alpes, offerti da La Bonne Europe, assicurando un'ampia varietà di sapori autentici e raffinati. A rendere l'evento ancora più prestigioso, sarà presente l'illustre giornalista gastronomica Odile Mattei, del Lyon People - Lyon Première. Il costo è di 130 euro per persona bevande incluse. Dress Code: formal chic (pantaloni lunghi e scarpe chiuse per gli uomini). Per informazioni: 0541 56000

Con l’Ouverture de la Terrasse si inaugurano le cene estive sulla Terrazza del Grand Hotel di Rimini: tutti martedì, giovedì e sabato fino a fine estate. Un’esperienza con il fascino, lo stile e il gusto da vivere con i cinque sensi.