Una vita dedicata all'Arma dei Carabinieri, festa per un nuovo centenario cattolichino

La Regina dell'Adriatico ha un nuovo centenario. Si tratta del terzo cattolichino che, nel 2024, ha raggiunto questo importante traguardo. Francesco Piccinni è nato il 1 maggio del 1924 a Salve, in provincia di Lecce. Nel giorno dedicato ai lavoratori, ha festeggiato il suo compleanno circondato dall'amore della famiglia, dei figli, nipoti e pronipoti che gli sono sempre accanto. L'anziano cattolichino, a 19 anni ha indossato la divisa da Carabiniere. Era il 1943, nella Roma occupata dai nazisti. L'uomo ricorda ancora, come fossi oggi, di quando si è salvato dal fuoco dei tedeschi saltando un muro più alto di lui e racconta di come all'epoca, si svolgeva il servizio in sella a una bicicletta. Dopo tanti chilometri e anni di lavoro, il trasferimento a Cattolica, da dove non è più andato via.

Per celebrare il traguardo raggiunto, a portargli gli auguri dell'Arma a cui ha dedicato la sua vita, il comandante e vice comandante di Cattolica, Vincenzo Sirico e Piergiorgio Marchiseppe. La sindaca Franca Foronchi e l'assessora Claudia Gabellini lo hanno festeggiato a nome dell'amministrazione e della città, portandogli in dono un mazzo di fiori.