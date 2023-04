Per il Centenario lo storico panificio si rifà il look e “punta tutto” sulla focaccia romana

“La vita è una combinazione di pasta e magia”. Così recitava il Maestro Federico Fellini. E di questo aforisma, il Panificio Villa di Misano Adriatico ne ha fatto una vera e propria dottrina. Infatti, dal 1924 all’interno dei proprio laboratorio realizzano svariate tipologie di pane e altri prodotti da forno con cui deliziare quotidianamente i palati della propria clientela. E in occasione del centenario dell’attività, si rifà il look e “investe tutto” sulla pinsa romana, il lievitato salato la cui leggerezza e digeribilità ha conquistato negli anni l’Italia e il mondo intero.

Tra i primi ad avere “introdotto” 10 anni fa in Romagna la sfiziosa focaccia - racconta uno dei titolari, Emanuele Villa - ne hanno fatto un vero e proprio oggetto di studio avvalendosi degli insegnamenti dei migliori mastri fornai della Capitale, utilizzando materie prime rigorosamente di qualità insieme a svariate ore di pratica e di lievitazioni".

Nel rinnovato punto vendita di via G. Marconi che giovedì (6 aprile) vedrà il taglio del nastro di questa nuova avventura gastronomica, ci sarà inoltre la possibilità di assaporare insieme ai consueti prodotti da forno, la fragrante squisitezza dalle molteplici combinazioni di ingredienti, comodamente seduti ai tavolini che il panificio metterà a disposizione della propria clientela all’interno del locale (con possibilità anche di un dehor esterno durante la bella stagione). Il rinnovamento tuttavia, non si limiterà soltanto alla valorizzazione del prodotto capitolino e all’inserimento di posti a sedere ma anche della realizzazione di un e-commerce, attraverso il quale fare conoscere la famiglia Villa e il proprio amore e la propria passione per la panificazione “di cui si nutrono” da generazioni.