Centinaia di persone e un grande show per festeggiare i 40 anni dello storico locale

Un maxi-evento per il compleanno del ristorante di Rivabella: una festa dal sapore “retrò” per rivivere le atmosfere degli anni '80

Una grande festa per tutta Rivabella. Questo doveva essere e questo è stato il maxi-evento organizzato in occasione del 40esimo compleanno de La Posada, il più antico ristorante della frazione riminese, il locale che, dal 1981 ad oggi, non ha mai cambiato né l’insegna né i gestori (Max, Arnaud e Severine). La grande festa di compleanno era inizialmente prevista per il 1° maggio (data ufficiale del primo giorno di attività), ma il Covid ci ha messo lo zampino e i titolari hanno scelto di spostarla a settembre.

I partecipanti hanno potuto gustare una grande festa dal vago sapore “retrò” con atmosfere anni ’80 per ricostruire, in maniera fedele, le ambientazioni tipiche di 40 anni fa, quando La Posada accendeva per la prima volta la sua insegna. E alla fine centinaia di persone hanno preso parte ad un programma che ha visto protagonista la musica anni ’80 con band dal vivo, il dj set ed uno show danzante di grande impatto scenico.