Al centro commerciale si mangia il gelato all'azoto liquido, lo chef della televisione delizia il palato

Un po' per curiosità, un po' per golosità: soprattutto, per divertimento. In tantissimi domenica (3 luglio) hanno scelto di trascorrere il tardo pomeriggio a Le Befane Shopping Centre di Rimini per assistere all'evento all'insegna del gusto, dello spettacolo e della creatività, promosso dal Centro commerciale: lo Show Cooking dello chef Andrea Mainardi, tutto dedicato al gelato. Il pubblico ha assistito con grande interesse e partecipazione alla performance di Mainardi, fino alla degustazione finale del suo celebre gelato all'azoto liquido: naturalmente 'rosa', in omaggio all'evento più atteso dell'estate riminese.