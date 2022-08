Scia di puntini luminosi nel cielo: i satelliti di Elon Musk visibili anche in Romagna

Una fila di luci in movimento nel cielo. Un fenomeno immortalato da diversi cittadini anche nel territorio riminese nei giorni scorsi. Non si tratta di oggetti volanti non identificati, ma della costellazione di satelliti Starlink di Elon Musk per l’accesso a Internet globale a banda larga. Il loro obiettivo, infatti, è quello di portare internet anche nelle zone di guerra o nelle zone colpite da cataclismi climatici.

I satelliti sono stati avvistati in tutto il Nord Italia, come previsto da alcuni siti specializzati. Intorno alla terra orbitano già circa 1.900 satelliti Stalink. Gli oggetti visibili nei giorni scorsi sono stati i 53 oggetto del lancio partito dalla base di Cape Canaveral in Florida e compiuto con successo. Dopo la separazione del modulo con i satelliti, il razzo è tornato sulla Terra e atterrato sulla nave «A shortfall of Gravitas» nell'Oceano Atlantico.