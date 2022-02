Viaggio allo scoperta di 5 locande storiche, tra vino e cibo genuino arrivano "I martedì in trattoria"

Arrivano "I martedì in trattoria" fra Romagna e Toscana, il nuovo format ideato da Fausto Fratti e la sua Scorticata Eventi che si srotola come un “racconto animato” in 5 locali che conservano la carta di identità di ciò che è stata ed è una vera trattoria: calore e familiarità, vicinanza e informalità, cucine domestiche che diventano pubblico luogo di incontro e convivialità.

“Fra le altre, ne abbiamo individuate cinque storiche fra la Romagna e la Toscana di confine, quelle che riteniamo più in sintonia con lo schema appena tracciato e dotate di una storicità figlia di una conduzione familiare di diverse generazioni (c’è chi arriva anche alla quarta o addirittura alla quinta). Si va dai 59 anni di attività della più “giovane” (Zaganti) ai 126 anni di vita della più antica, che ha aperto nel 1895 (Zaghini), chi lo ha fatto nel 1917 (Herbaosteria), chi nel 1932 (Dell’Autista) e chi nel 1950 (Savino)” rivela Fausto Fratti. Spiegando come “questa iniziativa voglia essere anche un riconoscimento, una sorta di attestato di qualità a famiglie che proseguono nel solco della tradizione senza farsi prendere la mano da svolazzi vari”.

Cibo, tradizioni e cultura

Sarà della partita un gruppo di amici-compagni di viaggio fatto di vignaioli e produttori, perché il progetto mira a far conoscere la realtà locale attraverso i “tesori” della natura e la storia: nel programma ci sarà infatti uno spazio ribattezzato “Conosci il territorio” in collaborazione con le Pro loco e le associazioni locali si organizzeranno visite guidate nel tardo pomeriggio che precede la cena. Dal Museo e la Rocca di Verucchio alle Grotte Tufacee con un tour notturno nel borgo di Santarcangelo; dagli affreschi della chiesa di Valiano e la Pieve della Pace di Trarivi con il suo Museo dedicato alla Linea Gotica in comune di Montescudo-Montecolombo al ponte dello storico passaggio sul Rubicone di Giulio Cesare fino ai resti romani di Savignano. “A Roffelle, per ragioni di distanza, il calendario sarà chiuso di venerdì, il 19 aprile, a primavera inoltrata: è infatti prevista una passeggiata ecologica e conoscitiva di erbe spontanee e selvatiche raccontate dal titolare della “Herbaosteria” Piero Valentini in collaborazione con la sorella Mara” chiosa lo stesso Fratti.

Programma e location

Martedì 22 febbraio - Trattoria Ristorante Zaghini Santarcangelo Cena ore 20 con quattro piatti rappresentativi del locale abbinati ai vini di San Valentino-Rimini e al tagliere di salumi dell’azienda agricola I Fondi-Uffugliano di Novafeltria. Dalle 18 previsti una visita guidata nella parte storica della città e un tour delle Grotte Tufacee in collaborazione con Pro loco.

Martedì 1 marzo - Trattoria Savino a Cavallino di Coriano Cena ore 20 con quattro piatti rappresentativi del locale abbinati ai vini di Valle delle Lepri-Coriano e al tagliere di salumi della Bottega della Carne Celli-Novafeltria. Dalle 18 prevista una visita guidata al santuario di Santa Maria Succurente e al Museo Etnografico.

Martedì 15 marzo - Trattoria Zaganti Ponte Verucchio Cena ore 20 con quattro piatti rappresentativi del locale abbinati ai vini di Podere Vecciano-Coriano e al tagliere di formaggi de Il Buon Pastore-Montefiore. Dalle 18 visita guidata alla Rocca Malatestiana e al Museo Archeologico in collaborazione con la Cooperativa Atlantide.

Martedì 29 marzo - Trattoria dell’Autista Savignano Cena ore 20 con quattro piatti rappresentativi del locale abbinati ai vini della Cantina Valturio-Macerata Feltria e al tagliere di formaggi di Olivia Storia di una Capra-Onferno. Dalle 18 prevista una visita guidata alla Savignano romana.

Martedì 19 aprile - Trattoria Herbosteria Rofelle di Badia Tedalda Cena ore 20 con quattro piatti rappresentativi del locale abbinati ai vini selezionati direttamente dal titolare Piero Valentini e al tagliere di formaggi di produttori locali. Dalle 18 è prevista una passeggiata ecologica e didattica sulle erbe selvatiche.