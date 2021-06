I 6 parchi acquatici più amati di Rimini secondo TripAdvisor

L’estate è arrivata ed è tempo di mare, ma anche di divertimento e relax. Tra le tante alternative alla spiaggia ci sono i parchi acquatici, sicuramente tra le migliori attrattive e costituiscono una validissima scelta per passare una giornata in allegria, ma anche per riposarsi sdraiati all’ombra in ambientazioni caraibiche oppure immersi tra i getti dell’idromassaggio. I parchi acquatici dopo un lungo periodo di chiusura forzata a causa della pandemia da COVID-19, dal 15 giugno, hanno potuto finalmente riaprire per la gioia degli amanti di queste strutture. Così abbiamo deciso di proporre la classifica sui 6 migliori parchi acquatici riminesi.

La classifica stilata da TripAdvisor vede la presenza anche di struttura temporaneamente chiuse, noi prendiamo in considerazione quelle aperte.

Vediamo, quindi, quali sono, secondo TripAdvisor, i 6 migliori parchi acquatici di Rimini e provincia.

Aquafan

Al primo posto troviamo il parco riccionese. Si trova a sulla collina di Riccione in Viale Ascoli Piceno, 6. ed entra nella classifica dei migliori parchi acquatici della provincia di Rimini grazie alle sue attrazioni tra cui M280 il nuovo super scivolo con i suoi 280 metri di pura adrenalina, dove si possono vivere, in un colpo solo, le emozioni di scivoli come l'Extreme, Il Black Hole, lo Speedriul e il Fiume Rapido.

Fiabilandia

Situato a Rimini è il parco per tutta la famiglia con due aree acquatiche l’isola di Mau e Palm beach. Ideale per una pausa rinfrescante e divertente qui è possibile trovare un castello alto 8 metri e planare sul suo soffice pendio lungo 30 metri, ma anche tanti colori e personaggi che popolano i fondali marini. Non solo aree acquatiche, a Fiabilanda puoi divertirti anche con lo scivolo gigante, la red mountain, il labirinto di Fu Ming, il villaggio Apache, il lago del sogno, la Baia di Peter Pan e tante alte attrazioni che ti faranno vivere emozioni e momenti unici.

Beach Village

Situato in viale Gabriele D’Annunzio, 150, a Riccione tra un tuffo in piscina, una salutistica lezione di acqua-gym, balli di gruppo, divertimento con LD Animation e gli immancabili scivoli è l’deale per tutte le età e per chi vuole divertirsi. Non mancano ampi spazi relax, nei quali rilassarsi con comodi lettini distanziati e colorati ombrelloni.

Boabay

Al quarto posto della classifica ritroviamo il Boabay, il parco galleggiante più grande del mondo nel mare di Rimini, anche se Tripadvisor lo mette al settimo posto dopo Luna Park, Acquamnia e la piscina olimpionica di Porto Verde, perchè chiuse temporaneamente. Noi, quindi, facciamo salire di qualche posto il BoaBay. Qui è possibile vivere un’avventura unica e indimenticabile sui grandi gonfiabili che creano la scritta Rimini visibile anche dal satellite, situato a 100 metri dalla spiaggia davanti ai bagni dal 47 al 62.

Rimini Acquasivoli

Come per il BoaBay anche Rimini Acquasivoli sale di un posto, dal nono al quinto posto, per la chiusura temporanea della Fattoria Belverde. Situato sulla costa del mare adriatico, a Rivabella di Rimini, è l’AcquaPark più amato della città. Un luogo dove ritrovarsi nel caldo dell’estate dalla mattina alla sera. 4 acquascivoli, di diversa intensità, una grande piscina e un buon ristorante.

Riccione Avventura

Situato a soli 2 minuti dal casello autostradale di Riccione è una meta imperdibile per vivere Emozioni in famiglia o con gli amici. Al decimo posto ritroviamo un parco tematico dove vivere l’avventura e mettersi alla prova in 15 emozionanti percorsi sospesi sugli alberi da altezza terra fino a oltre 15 metri. Ponti tibetani, reti passerelle, teleferiche, tunnel, Casette sugli alberi, bici sospesa e tanti altri passaggi mozzafiato da fare e rifare in totale sicurezza. È un’oasi nel verde con uno scenario da sogno per trascorrere momenti indimenticabili.