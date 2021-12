Natale 2021, i 10 migliori pandori e panettoni secondo Altroconsumo

Si avvicina il Natale e, come ogni anno, a far da padroni nella lista della spesa delle famiglie saranno i dolci tradizionali delle festività, come i pandori e panettoni. Dolci natalizi tanto amati quanto antichi e famosi. Per suggerire il giusto acquisto, Altroconsumo ha selezionato sia i dieci pandori sia i 10 panettoni presenti sul mercato, scegliendo i produttori che hanno legato il loro marchio alla storia di questa specialità che fa capolino sulle tavole degli italiani durante il Natale.

La classifica di Altroconsumo è il frutto di prove di laboratorio e di assaggi effettuati da pasticceri esperti e da una giuria di consumatori.

"Il Pandoro migliore lo abbiamo eletto dopo le prove di laboratorio e dopo l’assaggio effettuato da esperti pasticceri e una giuria di consumatori" fa sapere Altroconsumo. Nella classifica si trovano anche prodotti a prezzi molto contenuti ma che, per gli esperti, garantiscono ottimi standard di qualità.

La classifica Pandori

1. Tre Marie Il Magnifico Pandoro, voto 73, Prezzo medio a confezione 11,73 euro

2. Esselunga Le Grazie Pandoro - Ricetta Classica, voto 72, Prezzo medio a confezione 3,79 euro

3. Maina Il Pandoro, voto 70, Prezzo medio a confezione 6,16 euro

4. Melegatti Il Pandoro Originale Verona, voto 68, Prezzo medio a confezione 4,80 euro

5. Motta Il Pandoro, voto 66, Prezzo medio a confezione 5,22 euro

6. Bauli Il Pandoro Di Verona, voto 65, Prezzo medio a confezione 6,35 euro

7. Perbellini Pandoro, voto 64, Prezzo medio a confezione 21,25 euro

8. Paluani Pandoro Di Verona - Ricetta Classica, voto 59, Prezzo medio a confezione 4,73 euro

9. Borsari Pandoro Classico - Il Pandoro Veneto, voto 58, Prezzo medio a confezione 14,55 euro

10. Balocco Il Pandoro, voto 58, Prezzo medio a confezione 3,62 euro

Dopo i pandori ecco i panettoni, i giudici hanno decretato i migliori prendendo in considerazione non solo il gusto, ma anche il rapporto qualità/prezzo. "La vera notizia - commentano gli esperti di Altroconsumo - è che possiamo portarci a casa un buon dolce spendendo poco più di 5 euro".

Ed ecco quindi la classifica 2021 completa dei panettoni.

La classifica dei panettoni

1. Maina il Panettone - voto 71, prezzo medio a confezione 5,32 euro

2. Vergani il panettone di Milano - voto 71, prezzo medio a confezione 13,95 euro

3. Coop panettone classico - voto 69, prezzo medio a confezione 5,12 euro

4. Bauli il panettone classico - voto 68, prezzo medio a confezione 5,75 euro

5. Galup panettone classico - voto 65, prezzo medio a confezione 16,40 euro

6. Motta il panettone originale - voto 63, prezzo medio a confezione 6,34 euro

7. Tre Marie il panettone milanese - voto 62, prezzo medio a confezione 10,65 euro

8. Giovanni Cova e C. Panettone classico - voto 62, prezzo medio a confezione 12,90 euro

9. Loison panettone classico - voto 59, prezzo medio a confezione 13,10 euro

10. Conad panettone ricetta classica - voto 59, prezzo medio a confezione 3,59 euro