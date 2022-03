Le strade dei teatri 2022, Claudio Larena è il vincitore della call Eretici

Claudio Larena, con il progetto Lena, vince la terza edizione di ERetici, Le strade dei teatri, call per giovani artisti under 28 del panorama nazionale, promosso dal Centro di Residenza Emilia-Romagna, composto da L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e La Corte Ospitale di Rubiera.

Sono pervenute un totale di 65 candidature, così ripartite: 39 di teatro, 7 di danza, 14 performing arts e 5 di circo contemporaneo.

Claudio Larena è l’artista che il Centro di Residenza Emilia-Romagna sosterrà e accompagnerà in questo percorso di ricerca che si concluderà a settembre 2022, insieme allo sguardo e il supporto prezioso che potranno fornirgli i tutor Daniele Del Pozzo, Piersandra Di Matteo, Gerardo Guccini, Enrico Pitozzi, a cui quest’anno si aggiungerà un tutor artistico che sarà individuato a seguito della presente selezione.

ERetici, Le strade dei teatri, progetto di accoglienza, sostegno e accompagnamento critico, si propone di approfondire la relazione con i giovani artisti del nostro tempo, cercando dentro i teatri la vitalità di nuovi ERetici che possano incendiare la scena del presente e del futuro. ERetici, Le strade dei teatri interrogandosi sul valore del processo creativo che precede e accompagna la composizione e la produzione di una nuova opera, vuole offrire agli artisti, ed in particolare quest’anno a Claudio Larena, le migliori condizioni possibili per concentrarsi sulla ricerca e la sperimentazione, il confronto con studiosi e curatori, le relazioni con le comunità di prossimità.

Claudio Larena avrà diritto a quattro periodi di residenza creativa, un contributo economico per ogni sessione di residenza, accompagnamento critico e tutoraggio artistico e tecnico; vitto e alloggio nelle foresterie di L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e La Corte Ospitale di Rubiera.

Inoltre, la relazione che Claudio Larena, nel progetto presentato, immagina con le comunità crediamo possa essere proficua e portatrice di bellezza per gli spettatori di cui ci prendiamo cura, a partire dai Custodi delle Residenze. Insieme agli artisti, infatti, i Custodi delle Residenze sono il secondo pilastro su cui si fonda ERetici, un percorso a cui prenderanno parte 10 giovani spettatori dell’Emilia-Romagna che vivranno l'esperienza della residenza insieme di Claudio Larena, seguiranno da vicino tutto il processo di creazione, divenendone, Custodi. Con la scelta dei cittadini di diventare Custodi delle Residenze, si ribadisce il significato profondo delle residenze, che sono anche attraversamento dei territori e contaminazione con le comunità che li abitano: nella geografia estesa del Centro di Residenza Emilia-Romagna, la comunità di riferimento di questo ambizioso progetto abbraccia tutto il territorio regionale.

Claudio Larena, classe 1998, nasce e vive a Roma. Studia presso tre diversi licei artistici di Roma e, subito dopo, si diploma come artigiano. Fra il 2017 ed il 2018 frequenta il suo primo laboratorio teatrale. A seguito di tre anteprime durante la stagione 2018/2019, nell’ottobre del 2019, diretto da Dante Antonelli, debutta ufficialmente al Romaeuropa Festival nello spettacolo Atto di adorazione. Nel frattempo, prosegue l’esperienza e la formazione teatrale collaborando con diverse compagnie italiane ed internazionali prestando particolare attenzione all’ambito performativo ed avvia un percorso cinematografico interpretando ruoli in diverse produzioni, tra le quali il cortometraggio Amateur diretto da Simone Bozzelli, in concorso al Festival del Cinema di Venezia nell’estate 2019. Nel 2020 vince il Bando PoweredByRef (di RomaeuropaFestival) con il suo primo progetto autoriale: Calcinacci. Nel 2021 prosegue il suo percorso con il regista Dante Antonelli per la sua seconda produzione: Atto di Passione che debutta nell’ottobre dello stesso anno al RomaeuropaFestival.