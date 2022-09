Alla ricerca di nuovi talenti, Collettivo Funk seleziona artisti Under 30 per Sanremo Giovani

Collettivo Funk, etichetta riminese nata nel 2011 con 5.300 brani nel proprio catalogo musicale con nomi d’eccellenza come Annalisa Minetti, Alessandra Tumolillo, Rossella Cappadone, Random, Majuri, Teo Mandrelli, Fabio Nobile, Frank McComb, Walter Ricci e Nick the Nightfly, seleziona artisti under 30 per partecipare alle selezioni della kermesse canora “Sanremo Giovani 2022” che anche quest’anno vede come direttore artistico Amadeus.

Il 12 Ottobre è il termine ultimo per inviare la propria candidatura e per questo Collettivo Funk ricerca giovani artisti mettendo in palio una produzione e promozione di un brano singolo (Audio/Video) che verrà presento a Rai.

Ci spiega il Ceo Marcello Sutera, produttore che ha collaborato con artisti come Mario Biondi, Dodi Battaglia, Annalisa Minetti, Frank McComb, Dennis Chambers, Tanya Michelle, Bluey (Incognito) e tanti altri.. “In questo momento storico dove la musica sta subendo un mutamento fisiologico dato dal cambio generazionale, è importante investire sui giovani che non possono autoprodurre e promuovere in maniera professionale una canzone ma che avrebbero tutte le qualità per emergere” .