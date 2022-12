Castagne: diverse cotture per gustare il comfort food autunnale per eccellenza

In testa alla classifica degli snack autunnali, non c'è adulto o bambino che possa resistere a questo squisito e goloso alimento.

Le castagne, col loro profumo tipico e la polpa ricca di sfumature di sapore, sono sfizi irrinunciabili, un comfort food senza pari per riscaldarsi nelle giornate in cui il freddo della stagione inizia a farsi sentire. Buone anche bollite, generalmente amiamo mangiarle arrostite, una preparazione che in casa può rivelarsi per nulla semplice: spesso ci manca la padella ad hoc con il fondo bucherellato, è facile bruciarle facendo fumo o, a contrario, lasciarle troppo crude per non rischiare. È possibile preparare castagne al forno da leccarsi i baffi, saporite tanto quanto quelle arrostite, ma dal cuore più morbido e godibile anche attraverso la cottura in forno.





Le proprietà delle castagne

Le castagne sono super versatili in cucina: si prestano infatti a infinite preparazioni come zuppe, creme, risotti e sughi per la pasta. Diventano inoltre il perfetto accompagnamento per la carne e per il pesce e l'ingrediente principe per impasti saporiti e dolci per tutti i palati. Oltre a essere deliziose e caratterizzate da un sapore che ben si sposa che tanti altri, hanno anche importanti proprietà per la salute. Ebbene sì, una volta cotte sono facilmente digeribili e restano così ricche di fibre da aiutare a combattere la stitichezza. Occhio però: se mangiate in eccesso (oltre i 40 grammi sbucciate per persona) possono dare gonfiore di pancia con crampi. Meglio non abusarne per altre buone ragioni, alias alzano la glicemia e fanno ingrassare perché sono composte principalmente da carboidrati complessi. Hanno comunque un alto potere saziante proprio grazie alle fibre contenute, quindi ci aiutano a non abusarne (anche nel caso dei golosi più scatenati).

Le castagne sono anche un valido alleato per contrastare stress e ansia grazie all'alto contenuto di fosforo, ferro, vitamine del gruppo B e altri minerali importanti. Infine, aiutano il corretto funzionamento del cuore e aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo grazie agli acidi grassi omega 6 e omega 3 contenuti. Buone dunque per il palato, ma non solo.



L'acquolina in bocca si fa sentire? Vediamo subito come preparare le castagne al forno in modo semplice, ma con risultati da leccarsi i baffi.



Operazioni preliminari

Come prima cosa è necessaria un’operazione preliminare per qualunque metodo di cottura si seguirà.

Lavare le castagne, praticare un taglietto longitudinalmente. Raccoglierle in una ciotola e coprirle con acqua fredda. Devono poi riposare per 2 ore.





Come cucinare le castagne al forno:

mettere le castagne in un contenitore pieno d'acqua e lasciale a bagno per circa 40 minuti/un'ora, a seconda delle dimensioni delle stesse. Scartare o controllare quelle che rimangono sempre a galla: potrebbero essere marce o bacate

scolarle e asciugale con un panno pulito

incidere la buccia di ognuna facendo un taglio sul lato più bombato così che non scoppino in fase di cottura. Attenzione a non incidere la polpa, però: diventerebbe secca e meno piacevole da assaporare

preriscaldare il forno a 220° mentre riponi le castagne su una teglia con della carta da forno e, una volta a temperatura, infornale

fare cuocere per 30/40 minuti, controllandole spesso e girandole per assicurare una cottura uniforme

attendere 5 minuti prima di mangiarle, ma non farle raffreddare troppo perché diventerebbe più complicato sbucciarle



Come cucinare le castagne al forno a microonde

Poco tempo a disposizione, ma tanto desiderio di castagne da sgranocchiare? Ecco come preparare le castagne al forno a microonde per gustarle in rapidità:

come prima cosa sciacquare bene le castagne sotto l'acqua corrente e asciugale in rapidità con un panno da cucina

incidere la buccia con un coltello sul lato bombato, facendo attenzione a non tagliare la polpa sottostante per non indurirla

metterle in ammollo per 10 minuti in una bacinella d'acqua così che si ammorbidiscano assorbendo umidità

scolarle, asciugale rapidamente con un panno e ponile su un piatto senza sovrapporle (generalmente è meglio metterne al massimo 10/15 per volta)

metterle a cuocere nel forno a microonde per 5 minuti a 750-800 W

lasciarle riposare per 5 minuti, poi sbucciarle



Come cucinare le castagne al fuoco nella padella per castagne

Se si ha la fortuna di avere un camino, si può provare a fare le caldarroste con il metodo classico. Disporre le castagne sulla caldarrostiera, e sotto di essa la brace. Fare in modo che le castagne non si sovrappongano.

Fare cuocere, rigirando di tanto in tanto, per 20-25 minuti o fino a quando le castagne non si aprono.



Come sbucciare velocemente le caldarroste

Trasferire le castagne appena cotte in un canovaccio o in un sacchetto di carta, chiudere bene e lasciare riposare per 10 minuti.

Strofinare energicamente le castagne all’interno del sacchetto o del canovaccio, si sbucceranno molto facilmente.



Come fare le castagne bolite

Se non si vogliono fare le caldarroste, lavare le castagne, metterle in una pentola, coprirle d’acqua e cuocerle per 45 minuti. Assaggiare e decidere il grado di cottura che si preferisce.

Si può anche pensare di aromatizzare l’acqua con delle foglie d’alloro o con altre spezie e/o odori.