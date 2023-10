Zucca di Hallowen fai da te: come intagliarla per un risultato "da paura"

La notte più terrificante dell'anno è ormai in "agguato". A tal proposito, non c'è alcuna festività di di Halloween che non porti con s'è zucche intagliate dalle smorfie "spaventose" con le quali "infestare" gli spazi esterni delle nostre abitazioni.

Il "volto" di Jack O' Lantern

La ricorrenza di Halloween richiama indiscutibilmente a sè, il simbolo della zucca. In questo, senz'altro complice la stagionalità della festività e la reperibilità del tondeggiante ortaggio autunnale, comportano la presenza irrinunciabile della zucca. Inoltre, in passato la conformazione stessa della zucca, fantasiosamente simile ad una testa umana, si prestava con molta facilità alla somiglianza con un volto umano e più specificatamente, il volto dell'irlandese Jack O' Lantern, uno sgradevole fabbro con il "vizio" per i guai e l’alcol e dalle cui "gesta" si originò l'usanza di intagliare la zucca, inserendone all'interno una candela o fonte luminosa.

Zucca di Halloween

Così, armati di utensili adeguati e attraverso alcuni suggerimenti, ognuno di noi è in grado di realizzare una "spaventosa" zucca intagliata dalle sembianze dello sgradevole fabbro Jack O’ Lantern.

Occorrente

Sarà necessario reperire un pennarello lavabile o una matita morbida, alcuni coltelli taglienti (coltello piccolo per tagli più precisi e un'altro con con lama più lunga, per intagliare più agevolmente la zucca), un cucchiaio per ripulire l'interno dell'orgaggio e un cucchiaio da gelato o in alternativa uno scavino per melone per raccoglierne i semi e i filamenti. E' consigliabile, tuttavia, per procedere in totale sicurezza e comodità, acquistare specifici kit di strumenti da intaglio per zucca, costituiti da differenti tipologie di utensili pratici e al tempo stesso resistenti.

Ma non è tutto. Affinchè, il nostro Jack O’ Lantern sia "completo" (o meglio, somigliamente) serviranno anche alcuni lumini o una candela: sarà sufficiente ricorrere a delle classiche candele bianche con base larga, oppure in alternativa, alcuni lumini a led alimentati a batteria, ottenendo così un risultato ed un tremolio "da paura".

Procedimento