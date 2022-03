Arriva Beauty Bus, il reality dell’hair stylist più famoso d’Italia. Al via il casting per cambiare look

Il talent Federico Lauri (aka Federico Fashion Style) fa tappa a Verucchio per la seconda stagione del programma "Beauty Bus”, un docu-reality tutto girato on the road sul territorio italiano la cui messa in onda è prevista nei prossimi mesi. Dopo il grande successo della prima serie (pubblico medio fra i 400.000 e i 600.000 telespettatori a puntata e considerando anche le repliche, il programma è arrivato a contare quasi 9 milioni di contatti netti), l’hair stylist più famoso d’Italia con il suo milione di follower su Instagram e la partecipazione a Ballando con le Stelle, tornerà alla guida del suo camper adibito a salone di bellezza e, da un paese all’altro, andrà in cerca di donne che sognano un cambio look per trasformarle da cenerentole in principesse e con cui realizzare le 10 puntate dell’edizione 2022. Una appunto all’ombra della Rocca Malatestiana.

La prima messa in onda sarà su Real Time (canale 31 del digitale terrestre, 160 e 161 su Sky), poi in replica per un numero infinito di volte sullo stesso canale e a seguire sulle altri reti del gruppo quali Nove, Food Channel, DMax. “E’ motivo di orgoglio e grande soddisfazione vedere le telecamere delle tv nazionali tornare ad accendersi su Verucchio. Un premio al lavoro che da anni portiamo avanti per rendere la nostra cittadina sempre più bella, accogliente e conosciuta in Italia e nel mondo. Lo scorso anno la Rai ha girato qui ben quattro puntate di trasmissioni di punta del suo palinsesto e questa nuova occasione nasce anche dai rapporti intrapresi nel tempo - commenta la sindaca Stefania Sabba -. Tutto è partito dalla puntata di Bell’Italia andata in onda in prima serata lo scorso anno su La7: Visit Romagna aveva riservato alla nostra Rocca Malatestiana una bella vetrina e alcuni componenti della redazione erano rimasti impressionati da Verucchio e dall’accoglienza ricevuta e ci hanno inseriti fra le location di questo format. Un programma dai numeri importantissimi e dell’indubbia visibilità per la nostra realtà, che sarà raccontata e documentata con immagini esclusive”.

Il casting

I dettagli organizzativi sono già stati messi a punto e la redazione di Beauty Bus sarà a Verucchio il 25 marzo per il casting della puntata che poi sarà girata in tre giornate fra fine aprile e inizio giugno. Per poter partecipare al casting è sufficiente inviare un sms o un whatsapp al 393.8750857

La scheda del programma

Quale donna non ha mai desiderato di essere “rimessa a nuovo” con pochi colpi di bacchetta? Quanto accaduto a Cenerentola è un colpo di fortuna difficilmente imitabile, ma altre donne in difficoltà con la propria immagine potrebbero, come per magia, vedersi trasformate da mani esperte. A fermarle all’improvviso per strada, nella piazza più popolare del paese, all’uscita dal lavoro, al mercato rionale, all’uscita dalla chiesa, in passeggiata al mare (in tutti i luoghi più caratteristici di quella cittadina) sarà Federico Lauri, il fashion stylist dei vip, protagonista della docu-serie di Real Time “Beauty Bus”. Ne sceglierà una tra le tante, quella che riterrà più bisognosa di un vero e proprio “rinnovamento”, di un restyling. La fortunata lo salirà su un curioso veicolo co-protagonista della serie che la porterà via con sé (forte impatto visivo con riprese aeree e come il pulmino di “Stranamore con Alberto Castagna“ che viaggia sul territorio ). All’apertura delle porte la protagonista si troverà in un vero e proprio salone di bellezza in movimento. Federico farà delle domande per capire gusti e ambizioni della protagonista. Nel frattempo il veicolo continuerà a girare senza sosta per la città. Tornerà alla fermata-capolinea dove si apriranno le porte e a scendere sarà una donna completamente diversa. Ad attenderla, un fidanzato, una sorella, una migliore amica, un marito, una persona cara. Chiunque ci sia ad aspettarla non crederà ai suoi occhi.