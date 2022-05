Appuntamento al buio per trovare l'anima gemella, il bistrot conia una piccante serata “Sex Parler”

Si chiama “Speed Date” (appuntamento lampo) e per i single più recidivi e impenitenti è una grande opportunità, dopo mesi di solitudine, per trovare finalmente l’anima gemella. Se fate parte di questa categoria e avete perso la fiducia in Cupido, segnatevi la data del 19 maggio (ore 21) quando - sotto la supervisione della sessuologa e psicologa Irene Negri - andrà in scena un nuovo piccante appuntamento di “Sex Parler”, la rassegna vietata ai minori organizzata dal Mamì Bistrot di Rivabella.

Dopo aver compilato - al momento dell’iscrizione - un questionario orientativo, seduti uno di fronte all'altro, uomini e donne di qualsiasi orientamento sessuale avranno pochi minuti di tempo per conoscersi e una scheda di gradimento per contrassegnare con un “sì” o un “no” l'esito di ogni incontro e poi via libera alle domande, alle curiosità e alla conoscenza della prima impressione.

Alla fine di questi mini appuntamenti al buio se la scintilla scocca e due si piacciono, i potenziali partner potranno iniziare la loro conoscenza. Per iscriversi alle serate (costo 10 euro) basta andare su event-brite.