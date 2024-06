Lascia il lavoro da commercialista e diventa gelataio, sua la piada con gelato allo squacquerone

Con l'arrivo dell'estate torna la voglia di gustare un buon gelato, magari passeggiando in riva al mare o tra i negozi delle tante località turistiche della Riviera. Le gelaterie offrono tantissimi gusti: creme, frutta, mousse, tradizionali, curiosi. Ma se si arriva fino a Cattolica, in via Facchini, e ci si ferma nella gelateria KonoRiCo, si potrà trovare un gusto molto particolare: quello allo squacquerone.

A inventare il nuovo gusto, Riccardo, titolare della gelateria, che gestisce insieme alla moglie Corina - da qui il nome della gelateria - e con l'aiuto dei genitori.

"Ho chiamato questo gusto Regina, in onore di Cattolica, definita anche La Regina dell'Adriatico, ma ho voluto che fosse anche un connubio tra il pesarese, vivo infatti a Gabicce e la Romagna, dove lavoro. Così ho messo insieme due eccellenze del territorio: da una parte la base, che è lo squacquerone di Romagna e dall'altro le amarene di Cantiano".

Una novità che ha subito conquistato tutti. "Il nuovo gusto è stato accolto molto bene. Mi ha chiamato anche la Carpigiani University per fare le selezioni del campionato mondiale, che ho svolto lo scorso aprile. Il gusto è piaciuto molto. Anche qui in gelateria, ha creato curiosità e quando lo assaggiano ne sono stupiti".

Una novità nella novità, sempre gustosa

"Quest'anno ho creato la Piadizza Regina, che si ottiene scomponendo il gusto. In pratica su una classica piadina romagnola artigianale, al posto del pomodoro si stende una frulla di amarene, poi si applicano delle semisfere di gelato allo squacquerone ed infine una fogliolina di menta che riproduce il basilico della pizza".

Le gelateria a regime offre ben 25 gusti, tutti preparati con ingredienti di qualità e con un'attenzione particolare a quelli del territorio. Inoltre ci sono le granite siciliane, i ghiaccioli e i calippo di frutta fresca. Non mancano crepes e brioche da farcire con il gelato.

Una nuova avventura

Riccardo e la sua famiglia, prima di iniziare questa nuova avventura, vivevano tra Umbria e Toscana. "Abbiamo rilevato una gelateria già presente nel 2020 - racconta Riccardo - il 10 giugno saranno 4 anni di attività". Una nuova esperienza, frutto di una grande passione. "Facevo il commercialista, ma il mio sogno era lavorare nel campo dell'alimentazione. Cercavo un locale da acquistare, non in affitto ed ho trovato questa bella opportunità. L'ho rinnovata, mantenendo però uno stile anni '80. Tra l'altro ho frequentato Cattolica sin da bambino, venendo in vacanza con i miei genitori".