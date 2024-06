Da 15 anni arreda le case dei riminesi, allo store una settimana di eventi per il compleanno

Da 15 anni al fianco dei riminesi, prendendosi cura del posto più importante al mondo, la casa: era il 9 giugno 2009 quando Ikea arrivò alle porte di Rimini, diventando da subito uno dei luoghi più amati e familiari della città. Da allora il negozio ha accolto quasi 17 milioni di visitatori, in media più di un milione all’anno, ha servito 800 mila porzioni di polpette e i prodotti più venduti sono stati il guardaroba Pax e le librerie Billy.



Un legame quello tra il brand svedese e i cittadini romagnoli che nel corso degli anni è cresciuto e si è arricchito grazie ad un’offerta di prodotti e soluzioni d’arredo pratiche, accessibili e sostenibili, e alla capacità dell’azienda di sapersi rinnovare nel tempo per rispondere ai gusti e alle esigenze della clientela locale, incontrandone le necessità nelle diverse fasi della vita.



Per celebrare questa ricorrenza speciale con il pubblico, Ikea Rimini darà vita a una ricca settimana d’iniziative, workshop e laboratori creativi gratuiti che animeranno lo store romagnolo da sabato 8 a domenica 16 giugno, coinvolgendo grandi e piccoli visitatori.

“Fin dal nostro arrivo in città, ci siamo sentiti accolti e parte integrante di questa comunità calorosa fatta di persone concrete, cordiali e generose. Vogliamo restituire l’affetto ricevuto festeggiando questo importante compleanno con tutti coloro che ci hanno scelto e continuano a farlo per rendere migliore la propria casa” dichiara Gezim Cani, Market Manager Ikea Rimini. “Abbiamo lavorato negli anni per essere parte integrata ed attiva del territorio, fedeli alla nostra visione di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, rafforzando il forte legame che ci unisce a questa bellissima città giorno dopo giorno, promuovendo un’idea di casa più attenta ai bisogni delle persone e dell’ambiente”.

Attenzione all'ambiente

In linea con l’impegno di Ikea di divenire un’azienda con un impatto positivo sul clima entro il 2030, sono diverse le iniziative messe in atto dallo store di Rimini per ridurre l’impatto ambientale. Nei prossimi mesi verrà avviata una riqualificazione energetica tramite il rinnovo dei pannelli solari esistenti con prodotti di nuova generazione. Il 100% dell'energia elettrica utilizzata dal negozio proviene da fonti rinnovabili, è presente un sistema di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana e il 100% dell’illuminazione è a led. Inoltre, prossimamente saranno forniti furgoni 100% elettrici con un piano legato alla logistica dell’ultimo miglio che porterà entro il 2025 a realizzare tutte le consegne a casa dei clienti in modalità zero emissioni.

Progetti sociali nel territorio

Un legame quello di Ikea con Rimini che, nel corso degli anni, si è tradotto anche nel supporto e nello sviluppo di oltre 36 progetti sociali attivati sul territorio insieme a diverse realtà locali impegnate a favore dei più fragili, con l’obiettivo di restituire un senso di casa a chi l’ha perduto, offrendo non solo i propri prodotti, ma anche la competenza e la cura dei tanti co-worker coinvolti. Tra le numerose iniziative promosse e sostenute, durante l’ultimo anno Ikea è scesa in campo al fianco delle istituzioni e delle associazioni del territorio emiliano romagnolo, con un’importante donazione rivolta alle comunità più colpite dalle alluvioni. Oltre 2.500 mobili, tra letti, armadi, comodini, cassettiere e scaffali, sono stati destinati ai cittadini dei comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna e della Bassa Bolognese attraverso la collaborazione con Associazione Emporio Solidale "Il Barco" ODV-ETS, Fondazione Pro Solidarietate – Caritas di Faenza e Comunità Papa Giovanni XXIII.

Lo store Ikea di Rimini rappresenta un valore aggiunto per il territorio anche in termini d’impatto economico e occupazionale: sono infatti 235 i co-worker che lavorano all’interno del negozio, di cui le donne rappresentano il 64% e il 52% ricopre delle posizioni manageriali.

Oggi in Emilia-Romagna l’ecosistema di Ikea raggiunge oltre quattro milioni di visitatori all’anno: al negozio di Rimini, si aggiungono quello di Bologna e Parma, oltre al primo Plan & Order Point della regione recentemente aperto a Modena. Il territorio, inoltre, ospita il Distribution Center di Piacenza, uno dei più grandi centri logistici dell’azienda in Europa, che serve i clienti italiani e 70 negozi in 16 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

Il calendario degli appuntamenti

Dal 7 al 16 giugno Ikea Rimini offre ai suoi visitatori una serie di promozioni e buoni sconto sugli acquisti. Domenica 9 giugno ore 16.00 “Happy Birthday Ikea Rimini”. Domenica 9, sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 17:30 alle 18:30 “Kids Entertainment”. Martedì 11 giugno dalle 17 alle 17,45 “Workshop Sustainability”. Venerdì 14 giugno dalle 17 alle 17,45 incontro "Rompi il silenzio".