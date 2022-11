La storica azienda dolciaria di Coriano spegne 70 candeline tra"golosi" festeggiamenti

Mo.Ca, la storica azienda di Coriano che produce preparati per gelaterie, pasticcerie e panifici, si prepara a soffiare sulle sue 70 candeline.

Lo farà con una grande festa di compleanno e un'intera settimana di iniziative e appuntamenti presso la propria sede. Naturalmente non c'è festa di compleanno che si rispetti senza una torta degna di questo nome.



Per l'occasione, Mo.Ca ha deciso di lanciare un contest rivolto a tutti i pasticceri e gelatieri.

A vestire i panni dei giudici saranno le ragazze e i ragazzi di Ca'Santino e del Cuore21, pronti ad assaggiare le diverse creazioni e a decretare i vincitori del concorso che mette in palio 7.000€ in prodotti e attrezzature.

Il regolamento del Cake Contest per pasticceri, panettieri e gelatieri sono visibili sulla pagina Facebook e sul sito dell'azienda.

Venerdì 11 novembre ci sarà la premiazione dei sei vincitori (i primi 3 di ogni categoria). I premi saranno di 2.000€ per il primo, 1.000€ per il secondo e 500€ per il terzo classificato, per un totale di 3.500€ per ogni categoria, ossia 7.000€ di prodotti e attrezzature.



La ricca settimana di appuntamenti per il compleanno di Mo.Ca avrà inizio martedì 8 novembre, dalle 10 alle 14, con il brunch "I love America", per veri amanti dei dolci e delle ricette a stelle e strisce, con assaggi, idee e tante promozioni. Si continua mercoledì 9 novembre, dalle 9 alle 17:30, con il corsi "Cioccolato e Natale" con il maestro Danilo Freguja (gratuito, su iscrizione). Dalle 9 alle 13 spazio ai più golosi con "La colazione da Tiffany", tra assaggi, idee e proposte da leccarsi i baffi. Giovedì, dalle 14:30 alle 17:30, sarà la volta della merenda di "Alice nel paese delle meraviglie", mentre dalle 15 alle 17 a salire in cattedra sarà il maestro pasticcere Apei e star wps 2021, Marco Pedron.



Gran finale venerdì 11 novembre, dalle 16 con la premiazione dei vincitori del Cake Contest e la festa in compagnia dell'ospite d'onore, direttamente da "Le Iene", Andrea Agresti.