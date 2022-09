Di chi sarà il miglior gelato al cocco? Scatta la super sfida tra i maestri gelatieri

Il prossimo 21 settembre avrà luogo la nuova edizione del Concorso e Borsa di Studio “Il gelato di Bruno Fabbri” che quest’anno giunge alla decima edizione. Un appuntamento divenuto atteso nel mese di settembre, che vedrà i tanti gelatieri professionisti competere con la loro ricetta di gelato al “Cocco”. Il concorso si svolgerà presso il Centro di Formazione iTalenti di Rimini c/o Dulca srl. All’interno della competizione tra professionisti avrà luogo il 7° Concorso Junior dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri P. Artusi di Forlimpopoli e S. Savioli di Riccione che, guidati dal maestro gelatiere Giacomo Schiavon, realizzeranno le loro ricette di gelato al cocco e saranno oggetto di una votazione a loro dedicata che consentirà ai vincitori di partecipare ad un corso di formazione gratuito organizzato da Iceteam 1927. Novità di questa decima edizione è il fuori concorso, nel quale i partecipanti della competizione ufficiale, potranno dare sfogo alla propria fantasia presentando un abbinamento creativo con il gelato al cocco.

Una giuria d’eccezione valuterà gli elaborati presentati: Davide Marcantognini (Maestro Pasticcere Gelatiere); Giacomo Schiavon (Maestro Gelatiere); Azzurra Gasperini (Cuoca e Food Blogger); Cesarino Borghetti (Tecnico Gelatiere); Silvia Sacchetti (Team Sigep). «"Dedichiamo questa decima edizione del “Concorso e borsa di studio Il Gelato di Bruno Fabbri a tutti coloro che, come mio padre Bruno, portano nel cuore la passione, l’amore e l’instancabile impegno nel promuovere il gelato artigianale in Italia e all’estero – dice Roberto Fabbri, presidente

di Dulca Srl –. Sostenendo il lavoro del gelatiere, tutti noi, indirettamente, diffondiamo l’educazione e la cultura del piacere e del gusto del buon gelato artigianale, che è in continua evoluzione, ma affonda le proprie radici nella tradizione. Per i giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro è di vitale importanza acquisire un’elevata competenza e conoscenza nel campo, per poter mantenere alto il valore e il rispetto della tradizione artigianale italiana coniugandola con tecniche moderne, materie prime nobili, nuovi ingredienti e proposte innovative".

Anche in questa edizione i premi destinati agli studenti saranno dedicati al nostro indimenticabile Flavio Pagani, ideatore di questo memorial. Sponsor di questa manifestazione le prestigiose aziende Iceteam 1927, Leagel, Eurovo Service, Ken Foods e Dulca che è l’azienda organizzatrice.