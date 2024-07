Due imprese cooperative riminesi tra le vincitrici del bando StartCoop 2023

Sono stati proclamate a Ravenna, nella sede di Confcooperative Romagna, le imprese cooperative vincitrici del bando StartCoop 2023, il concorso promosso da Confcooperative Romagna per sostenere lo sviluppo di nuove cooperative sul territorio romagnolo. Il finanziamento complessivo erogato alle quattro vincitrici è di 31.000 euro, suddiviso tra importi a fondo perduto e servizi. Scopo della call è quello di promuovere la nascita e supportare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali in forma cooperativa, a sostegno dello sviluppo della crescita economica, occupazionale, sociale e culturale del territorio Romagnolo.

Nove imprese hanno partecipato all’edizione del 2023, 7 sono state ammesse e di queste 4, due nel territorio riminese, una a Cesena e una a Ravenna, sono state premiate: Lazaro di Rimini, Italy Professional di Cesena, la riminese Caravantours e Omnia Service nata a Ravenna.

Il bando

Startcoop è promosso da Confcooperative Romagna in collaborazione con Linker Romagna – Centro Servizi Cooperativi soc.coop., Irecoop Emilia – Romagna, Assimoco e con il sostegno delle banche di Credito Cooperativo: la BCC Ravennate Forlivese e Imolese, la BCC Romagnolo, Riviera Banca e Romagna Banca Credito Cooperativo “Promuovere una call per cooperative spesso costituite da giovani o da persone che cercano di ritrovare soluzioni occupazionali è uno degli impegni di Confcooperative Romagna. E’ importante che si possano esprimere idee imprenditoriali e che lo si possa fare in forma cooperativa. Per questo attorno al progetto StartCoop abbiamo riunito tutti i soggetti del movimento cooperativo, ad iniziare dalle banche di credito cooperativo che qui sono particolarmente performanti, per proseguire con il mondo assicurativo, quello della formazione e il nostro Centro Servizi” ha dichiarato il direttore generale Andrea Pazzi.

Silvia Pirini Casadei funzionaria di Confcooperative Romagna e responsabile del progetto StartCoop ha sottolineato nel suo intervento la particolarità della formula: “StartCoop non premia solo il progetto che ci viene presentato, è indispensabile costituire la cooperativa, non basta l’idea. Questo perché il premio, che è costituito da diversi servizi messi a disposizione oltre che da una somma a fondo perduto, vuol proprio accompagnare la nuova impresa nella prima fase di vita, aiutarla a irrobustirsi”.

In occasione della premiazione è stata lanciata la nuova edizione di StartCoop, alla quale possono partecipare gruppi di persone che abbiano un progetto imprenditoriale concretamente realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, abbiano costituito o intendano costituire un’impresa cooperativa avente sede legale e/o operativa in una delle provincie del territorio romagnolo (Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini). L’adesione al bando va fatta entro il 31 dicembre 2024.

Le cooperative vincitrici

Al primo posto la cooperativa Lazzaro di Rimini, costituita da alcuni giovani nel maggio di quest’anno. Si tratta di una boutique vintage nata dalla Caritas riminese che si occupa di recuperare, selezionare e rivendere abiti e oggettistica usata per reinvestire il ricavato in progetti di inserimento lavorativo, di assistenza sociale e arte terapia. Lazzaro vuole diventare un punto di riferimento, un modello di economia circolare destinato a trovare spazio in diverse città di Italia, che possa sensibilizzare la cittadinanza verso un consumo più etico in modo trans-generazionale, grazie ai numerosi rimandi storici e culturali che i vecchi abiti e i vecchi oggetti possono trasportare attraverso le epoche. L’obiettivo è aprire sempre più negozi per poter recuperare più abiti. Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 10.000 euro.

Al secondo posto Italy Professional di Cesena, cooperativa sociale nata con l’intento di inserire persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Con la volontà di impegnarsi in nuovi settori e in particolare specializzarsi nella pulizia e giardinaggio con la possibilità di collaborare con altre cooperative del territorio e con il pubblico per la riqualificazione di zone turistiche e private.

Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 8.000 euro.

Terza classificata la riminese Caravanstour, un progetto che nasce come WBO nell’ambito di un’operazione di passaggio generazionale in cui i soci fondatori hanno favorito il subentro dei dipendenti nella proprietà e nella gestione dell’azienda. L’obiettivo principale, in prima battuta, è rappresentato dalla volontà di preservare i posti di lavoro, conservando le quote di mercato attualmente detenute dalla società storica, continuando a valorizzare il marchio e i punti di forza dell’azienda (affidabilità con clienti e fornitori e qualità dei servizi). Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 7.000 euro.

La quarta premiata è la Cooperativa Omnia Servizi costituita a Ravenna, nata con la finalità di erogare servizi amministrativi, contabili e fiscali verso il mondo associativo sportivo per fornire un valido supporto nella gestione delle loro attività e nella loro organizzazione. Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 6.000 euro.