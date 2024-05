Il confronto tra nazioni passa anche dallo sport, 13 Paesi si sfidano a calcetto nel fine settimana

Un confronto tra i rappresentati di diversi Paesi, all'insegna dello sport, del divertimento, della conoscenza reciproca e della pace. Dopo il ritorno post Covid del 2022, torna la Festa dell’Amicizia fra i popoli per un mondo unito. L'iniziativa, nata nel 2016 sotto il segno dello slogan “Incontrarsi per ri-conoscersi”, è promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verucchio e la settima edizione è in programma sabato 1 e domenica 2 giugno.

Ad aprire il confronto tra le nazioni partecipanti, sabato 1 giugno alle 14.30, sarà il Mundialito, tornato lo scorso anno dopo una pausa che durava al 2019, che vedrà sfidarsi a calcetto 10 squadre in rappresentanza di 13 Paesi del mondo.

La manifestazione proseguirà domenica 2, dalle 15.30, in Piazza Europa. Le tante famiglie prepareranno assaggi dei menu tradizionali e si susseguiranno brani e balli etnici, ci sarà la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia e si creerà una speciale scenografia colorata che metterà insieme rappresentanti di ben 23 nazioni e che con un brano dedicato lancerà un inno di pace per il mondo.

La Festa dell’Amicizia fra i popoli per un mondo unito 2024 rinnova il suo appuntamento in un momento storico che colora l’evento di ulteriori significati purtroppo di stringente attualità. Tante le realtà coinvolte nell'iniziativa: l'Associazioni Focolari Romagna Aps, Beetween-Coop, Il Millepiedi-Isur prog.Interazioni, la Parrocchia di San Paterniano, l’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia e l’Associazione Argentina per il mondo.