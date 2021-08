"Coriano paese o città", il cantante Bugo conquista la Notte Rosa e fa eco alla richiesta del Comune

“Ma Coriano è un paese o una città?”. Il cantante Bugo lo chiede al pubblico presente (circa 300 persone) all’arena del Parco dei Cerchi, durante il suo live, e il sindaco Domenica Mimma Spinelli ribatte nel dietro le quinte: “Bugo fa eco a quello che abbiamo richiesto un paio di mesi fa tramite delibera comunale. Stiamo cercando di diventare città e i numeri anche di questa Pink Week ne sono una testimonianza: circa un migliaio le presenze registrate nei vari eventi programmati per questa settimana di Notte Rosa. Siamo vicini alla Riviera e pronti a diventare una città dell’entroterra. Quando lo diventeremo ufficialmente Bugo sarà con noi, ci siamo scambiati una promessa”.

Per il Capodanno dell’Estate, la squadra vincente vede in campo Amministrazione Comunale, ProLoco, Terre di Coriano Estate e la compagnia Fratelli di Taglia e la direzione artistica di Max Monti e Claudio Coveri. Dal martedì alla domenica tanti i nomi stellari che sono passati sui palcoscenici di Coriano: Debora Villa e Bugo, San Marino Concert Band, Pianista Indie, Gianluca Paradiso. Da lunedì scorso per festeggiare la Notte Rosa si è tinta di pink anche la facciata del Municipio di Coriano.

Dopo il pienone in platea per Debora Villa e Gianluca Paradiso, sabato sera al concerto di Bugo è stato registrato quasi sold out con oltre 300 persone provenienti da tutta la Romagna e fuori regione. Il cantautore Cristian Bugatti, accompagnato da Marco Montanari, ha fatto scatenare il pubblico, anche solo con due chitarre acustiche, con successi di ieri e di oggi. Tantissimi i fan arrivati per conoscerlo. “Lo seguo dal 2000” dice qualcuno, “Non vedevo l’ora di poter incontrarlo”. Ad aprire il live di Bugo, Pianista Indie con le sue liriche ironiche e alternative.

Altre 200 persone hanno fatto tappa a Coriano domenica con la San Marino Concert Band, una big band di ben 35 elementi diretta da Dino Gnassi, trombonista di fama internazionale e un repertorio vastissimo, che va dal Rock’n’Roll anni Cinquanta al pop mondiale, passando per gli indimenticabili successi anni ’60 e ’70, eseguiti dai due cantanti Claudio Morosi e Tania Cervellieri.

“Una grande settimana di eventi che rientrano negli oltre 50 appuntamenti di tutta l’estate 2021 di Coriano. Siamo uno dei comuni con il calendario estivo più lungo e ricco, con molte date offerte al pubblico gratuitamente. Tra queste proprio il concerto di Bugo e della San Marino Concert Band. Coriano ha tutte le caratteristiche per diventare una delle destinazioni più ricercate e apprezzate del territorio”, conclude Domenica Spinelli.