Il Corona Sunsets Sessions torna in Riviera: musica, intrattenimento e street food sulla spiaggia

Arriva sulla spiaggia della riviera il Corona Sunsets Sessions, tre eventi a ingresso gratuito che prendono vita a partire dal tramonto. Dopo aver conquistato Trani lo scorso 30 giugno, domenica 7 luglio, dalle ore 18:30, si terrà la seconda session dell'evento targsto Corona, brand di eccellenza AB InBev, al Beky Bay di Igea Marina, una spiaggia completamente attrezzata e dotata di punti ristorativi che unisce musica, intrattenimento e night life, ma anche buon cibo e drinks per tutta l’estate, con uno sguardo sempre fisso sul mare, permettendo di viverlo in tutte le sue forme e declinazioni. Le Corona Sunsets Sessions sono eventi unici nel loro genere, ideati per vivere un’esperienza irripetibile e godersi al meglio il proprio aperitivo: un’atmosfera di relax, un momento di disconnessione dalla routine quotidiana con i propri amici in compagnia di musica dal vivo, coinvolgenti e divertenti attività e l’immancabile birra, disponibile anche nella sua versione analcolica.

Il programma dell'evento

L’appuntamento al Beky Bay di Igea Marina (RN) con Corona Sunsets Sessions sarà animato, in apertura, dalla musica di Luigi Gargano - co-founder degli Earthlife - che proporrà la sua performance live con il sax, a cui seguirà Alberto Bianco, cantautore torinese tra le migliori penne della musica indipendente italiana, che proporrà una suggestiva performance con chitarra e tromba. Sarà poi la volta di Populous (DJ set), artista noto per il suo approccio globale di fare musica: il dj e produttore originario di Lecce si è infatti sempre interessato a generi e stili musicali disparati e a suoni latinoamericani rifratti attraverso una lente europea. Al Beky Bay saranno infine presenti anche gli Earthife (DJ set), i cui live act si muovono tra pop e house, proponendo al pubblico un viaggio musicale in cui i suoni di un pianista classico si fondono con l’atmosfera di un produttore alla costante ricerca di nuovi suoni e ispirazioni.

Saranno poi presenti tante altre sorprese: photo opportunities, fantastici gadget come spillette, bandane, shopper e cappellini e, per sfoggiare un trucco adatto all’occasione, ci sarà un angolo dedicato al face painting disponibile per tutti.

Dopo l’appuntamento a Igea Marina (RN), Corona Sunsets Sessions arriverà il 12 luglio all’Ultravox di Firenze.