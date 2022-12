Vigilia di Natale con i bambini, alcune idee per rendere magica l'attesa

Le festività natalizie, in maniera particolare la Vigilia di Natale, costituiscono un momento di trepidante attesa per adulti ma soprattutto per i più piccoli. Elettrizzati dalla venuta di Babbo Natale con i doni che porterà con sè, come rendere magica e memorabile quest'attesa con i bambini?

Di seguito, alcuni suggerimenti per riempire di fascino l'intera giornata e creare così un'atmosfera di festa.

Preparare biscotti con i bambini da sgranocchiare la sera mentre si gioca o si guarda un film Togliere l’ultima casella del calendario dell’Avvento Ballare e cantare sulle note di Santa Claus Is Coming To Town, Let it snow e Jingle Bells Scattare fotografie divertenti (da cui ricavarne cartoline di auguri virtuali da inviare ad amici e parenti) Pattinare sul ghiaccio Fare una passeggiata ai mercatini di Natale. Da Nord a Sud ce ne sono di meravigliosi ed imperdibili. Una magia da vivere con tutta la famiglia, tra casette di legno, luci, musica, sapori, profumi e tante occasioni di divertimento per i più piccoli. Se c’è la neve, fare un pupazzo e giocare a palle di neve



Con il sopraggiungere della sera, potremo trascorrere qualche piacevole ora con i bambini in attività quali:

Giocare a tombola (coinvolgendo i parenti), oppure in tanti altri giochi di società (es. gioco dell’oca, Monopoli, Twister etc.) Preparare un bicchiere di latte e biscotti per Babbo Natale Guardare un film per tutta la famiglia Raccontare o leggere fiabe e storie di Natale Cantare le canzoni di Natale



Molto apprezzata e gradita tra le attività proposte, risulta essere la preparazione della venuta di Babbo Natale.

Nello specifico, potremo coinvolgere vivere l’attesa con i bambini attraverso la prepararzione di ciò che Santa Claus troverà una volta arrivato a casa vostra: una tazza di latte con i biscotti, un bicchiere di vino con i biscotti, fieno e carote per le sue renne e tutto quanto vi suggerirà la fantasia.

La preparazione del “dolce benvenuto” può tramutarsi in un vero e proprio rituale per i bambini, con i quali potrete realizzare voi stessi golosi biscotti; i bambini si divertiranno da impazzire a mescolare, impastare, decorare e anche ad assaggiare, indossando perciò le vesti di piccoli chef. Inoltre, potrete aggiungere a queste golosità anche una letterina, un biglietto, un disegno o un lavoretto di ringraziamento per i doni ricevuti. Ovviamente la ricompensa sarà più dolce che mai. Tante le ricette semplici e originali con cui sbizzarrirsi, per realizzare biscotti da gustare insieme la mattina di Natale o con cui decorare l'albero.



Arriva Babbo Natale in persona

In alternativa, per rendere ancora più magica l’attesa del Natale per i bambini, potrete tentare di simulare l’arrivo di Babbo Natale in persona. Lo si può fare in diversi modi:

se si ha un amico o una persona che i bambini non conoscono particolarmente ed è disponibile, si può chiedere di travestirsi da Babbo Natale, annunciarsi con un campanello, bussare alla porta e fare la sua apparizione veloce con qualche dono.

Babbo Natale può anche annunciarsi con una telefonata: puoi farti telefonare da qualcuno e fare finta di parlare con lui in persona, o addirittura chiedere ad un amico dalla voce non riconoscibile, di telefonare e parlare con il bambino.



Lavoretti di Natale

?Per trascorrere la Vigilia di Natale con i bambini all'insegna della creatività e dell'allegria, non c'è niente di meglio che realizzare dei lavoretti di Natale con i materiali che si hanno a disposizione. Tantissime le creazioni che si possono realizzare, e se non sapete da dove iniziare sul web ci sono tantissimi tutorial che possono venirvi in aiuto. Si può fare, ad esempio, una simpatica ghirlanda con la pasta, un presepe con un cartoncino, pupazzi di neve con rotoli di carta igienica, elfi di stoffa e molto altro ancora. Basta solo un pizzico di fantasia e il divertimento è assicurato.





Disegni di Natale

Un'altra cosa che si può fare alla Vigilia di Natale con i bambini è disegnare, un passatempo perfetto in qualsiasi occasione.Tra pupazzi di neve, stelle, alberi, Babbo Natale, renne, Re Magi e pinguini, le ore trascorreranno in armonia, in attesa della mezzanotte.