Da Rimini alla Spagna, continua il successo di un brand di moda

Moda, divertimento e solidarietà. Tre parole chieve del brand Olé Artist con sede a Rimini e Milano che proprio lunedì lancia la nuova collezione autunno-inverno. Dal Papeete Beach al Vip Master di tennis, fino ai concorsi di bellezza Miss Riviera del Brenta e Miss Principessa d’Europa, Olé Artist sta portando avanti un'estate da protagonista. "Studiare strategie di marketing nell’epoca del Covid non è mai facile - spiega l’Ad Max Passante - perché, con una pandemia sullo sfondo, programmare le nuove collezioni è sempre un azzardo che può costare caro. Abbiamo comunque rischiato, siglando collaborazioni con le grandi realtà del divertimento giovanile e con un evento come il Vip Master di Milano Marittima. Inoltre, la partnership con i concorsi nazionali di bellezza ci ha permesso di ampliare la nostra platea di modelle e la nuova collezione, ha infatti come volti proprio tante giovani reclutate sulle passerelle di tutta Italia".

E sempre quest’estate il brand ha avviato una serie di collaborazioni internazionali con lo sbarco del marchio a Ibiza e Formentera grazie al testimonial George Leonard, il “Principe” del Grande Fratello 10, oggi dj-producer ed imprenditore della moda nelle isole Baleari. Inoltre, prosegue l’attività discografica che ha prodotto, negli anni scorsi, progetti musicali di livello internazionale. Dopo aver rinnovato la partnerhip con il “Qatar Live”, la rassegna musicale che, nell’ultima edizione, ha avuto tra le guest-star Katy Perry, Maluma ed i Maroon5, quest’anno Olé ha prodotto il primo singolo di Jeffrey Peralta Nunez, in arte J Peralta, cantante e ballerino dominicano. Il progetto, prodotto da Mauro Catalini, è un brano reggaeton che s’intitola “Besame” e alla canzone è legato un video-clip con protagonista la morcianese Katia Fanelli, volto di Temptation Island.

"Prosegue anche la collaborazione con la Nast, la nazionale italiana artisti di sci che - con il supporto di testimonial, fra cui Max Laudadio a Luca Jurman e Gimmi Ghione, si occupa di sport e disabilità. Acquistando i capi della nuova collezione, infatti, si contribuirà alla realizzazione del progetto “La Casa dei Sogni”."