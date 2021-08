Dal Woga al Sup, RiminiWellness detta i trend dell'estate per essere in forma

I must per mantenersi in forma in attesa della fiera che si terrà a settembre

Fitness, benessere, sana alimentazione e sport non vanno in ferie e Riminiwellness traccia i trend dell'estate. In attesa della 15esima edizione del salone del benessere di Italian exhibition group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, in programma dal 24 al 26 settembre, ecco dunque i must per manentersi in forma durante l'estate.

A partire dal Power Walking, ideale per mantenere in salute il sistema cardiocircolatorio, che può essere svolto sulla sabbia, il Sand Power Walking, o aumentando il peso da portare, il Wokking, con piccoli pesi su caviglie e polsi. Poi il Woga, che unisce lo yoga alle altre pratiche sportive in acqua. E ancora lo Stand Up Paddle, sempre più diffuso sulle spiagge di tutto il mondo come alternativa al surf. Infine il Mall Walking, l'attività ideale per chi rimane in città: ovvero correre o camminare veloci nei centri commerciali. Scalinate, corsie, gallerie, dislivelli: tutti ottimi percorsi.

Riminiwellness, sottolinea Ieg, si rivolge a un settore che sul territorio nazionale impiega oltre 120.000 addetti e conta 18 milioni di praticanti e appassionati. Secondo una ricerca dell'International fitness observatory, l'impatto delle chiusure causate dalla pandemia ha causato "mancati incassi tra l'80 e il 90% di un miliardo di euro nella proiezione annuale. Proprio per questo il settore attende la grande kermesse riminese per ritrovare il suo pubblico, trade e consumer, lanciare e testare nuovi prodotti, fissare un punto certo di ripartenza".