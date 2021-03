Dantedì 2021, Dante e le sue orgini ebraiche

Giovedì 25 marzo è il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il sommo poeta e padre della lingua italiana. La ricorrenza è stata approvata nel 2020, in pieno lockdown, su proposta dell'attuale ministro della cultura Dario Franceschini.

Giunto quindi alla sua seconda edizione, il Dantedì si fa promotore di numerose iniziative che coinvolgono scuole, università e istituzioni culturali.

Tra queste ritroviamo il centro studi Danteschi S. Gregorio in Conca che mira ad evidenziare i rapporti che Dante ebbe con la Valconca.

Angelo Chiaretti, presidente del centro studi Danteschi S. Gregorio in Conca celebra l’anniversario ricordando le opere e la vita di Dante Alighieri (1265-1321) ripercorrendo le origini ebraiche del poeta.

Dante e la poesia

Oltre 400 copie di critica dantesca rappresentato il primato letterario (e non solo) del Poeta. Opere pubblicate annualmente nel mondo che vedono al secondo posto William Shakespeare.

Non solo poesia. Tra le opere più diffuse troviamo anche la Comedìa tradotta in ogni lingua, compresi cinese (dove Dante si chiama Danding), africana ed eschimese.

Dante e la discendenza ebrea

Dante Alighieri era considerato un genio, un talento ereditato dalla discendenza ebrea. Molti documenti (in primis il Trattatello sulla vita di Dante scritto da Giovanni Boccaccio, di Lui quasi coevo) e la linea genealogica rivelano che gli Alighieri fiorentini discesero dall’ebreo Baruch di Pietro di Leone, che nell’XI secolo si convertì al Cristianesimo, cambiando il proprio nome in Benedetto ed originando la famiglia dei Pierleoni (Petrus Leonis), i potentissimi giudei che a Roma abitavano, ed abitano, nel palazzo e nelle case costruite sulle rovine dell’Anfiteatro di Marcello, cuore pulsante del Quartiere Ebraico.

Quando alcuni di essi, per motivi commerciali e politici, si trasferirono dalla Città Eterna a Firenze, ma si presentarono, anziché con l’antico cognome Boccaccio, come Frangipani o Frejapane (sopranome non casuale e parlante, che rimanda al gesto eucaristico compiuto dal Cristo nel corso dell’ultima cena). Da loro discese la famiglia degli Elisei, il cui più celebre rappresentante è Cacciaguida (altro nome parlante: Cristo è caccia il demonio e guida verso la salvezza eterna), trisavolo di Dante a cui sono dedicati ben tre canti del Paradiso, nei quali parla a lungo della genealogia degli Alighieri.

Dunque l’appartenenza degli antenati fiorentini del Poeta alla religione ebraica sfumò in una conversione (conversi venivano chiamati ebrei e musulmani passati alla fede in Cristo) provocata dalle discriminazioni sempre più aperte riservate ai giudei dalla Chiesa Cattolica (marchiati dalla gialla Stella di Davide, tinta con la polvere di Curcuma, la loro spezia alimentare preferita), ma anche dal fatto per cui, sono parole di Dante, in quegli anni il populus Dei, amato dal Signore, non era più Israele bensì i Cristiani.

L'aspetto fisico e intellettuale

Tuttavia, il sangue che scorreva nelle loro vene, il loro codice genetico, rimase intatto sia per quanto riguarda le fattezze fisiche che quelle intellettuali. Quanto alle prime, preme sottolineare come in questi 700 anni ci si sia dimenticati di un particolare fondamentale: il colore bruno (Boccaccio), tendente all’olivastro (Commissione medico-scientifica che nel 1921 studiò le ossa dantesche custodite a Ravenna) dell’epidermide del volto, come se fosse appena tornato dall’Inferno (“Donne [di Verona] vedete colui che va nell'inferno, e torna quando gli piace, e qua su reca novelle di coloro che là giù sono?” Alla quale una dell'altre rispose semplicemente: “In verità tu dèi dir vero: non vedi tu com'egli ha la barba crespa e il color bruno per lo caldo e per lo fummo che è là giù?”).

Inoltre, quando era bambino, gli amici di Dante lo canzonavano, chiamandolo faccia bruciata. E il colore bruciato della pelle è una caratteristica propria dei più antichi ceppi etnici di Israele, non certamente di un fiorentino, che amava dire di sé (XIII Epistola a Can Grande della Scala) di essere Florentinus natione non moribus, cioè di aver avuto i natali a Firenze ma di non aver nulla a che spartire con gli abitanti della Città sull’Arno.

Anche sul celebre naso di Dante si potrebbe contestare il profilo aquilino di cui tutti parlano e riferirsi, invece, allo Shnobel, in forma di numero 6, che caratterizza gli ebrei.

Quanto al patrimonio intellettuale di cui Dante si è sempre vantato (talvolta sotto ‘l velame de li versi strani-Inferno IX), sia sufficiente citare, in apertura, il giudizio di quei commentatori del Primo Novecento che l’hanno definito il Mosè della letteratura italiana, per la quantità di citazioni bibliche presente nelle sue opere.

La Divina Commedia e i concetti ebraici

A ben guardare, la Comedìa è una sequenza ininterrotta di situazioni (Passaggio del Mar Rosso, 42 tappe per giungere alla Terra Promessa dall’ Egitto, deportazione a Babilonia, distruzione del Tempio di Gerusalemme), espressioni, termini e concetti ebraici:

- Raphèl maì amècche zabì almi (grida il gigante Nembrot in Inferno, XXXI).

- Osanna, sabaoth, malacoth (canta danzando l’imperatore Giustiniano in Paradiso VII).

- Nodo di Salomone (inveisce Forese Donati nella celebre Tenzone con Dante).

- Menorath (candeliere a sette bracci che apre la Processione del Signore, in ebraico

Merkabah, in Purgatorio XXVIII).

- Stelle di Davide a sei punte (esagramma, simbolo di Israele), così lampanti e parlanti che ogni cantica si chiude con

la parola stelle composta appunto di sei lettere: […] e quindi uscimmo a rivedere le stelle (Inferno), […] puri e disposti a salire a le stelle (Purgatorio), […] l’amor che move ‘l sole e l’altre stelle (Paradiso).

Usura, commercio e debiti

Inoltre a Lucca ci sono precisi documenti d’archivio che rivelano come gli Alighieri, sull’esempio dei loro antenati, rispettando quanto previsto dagli Statuti comunali, si sono sempre occupati (fino a Dante) di banchi feneratizi (dove si prestava denaro ad interesse), usura, mutui e strazzeria, cioè quel proficuo commercio di abiti usati e tessuti che ha consentito loro di disporre dei capitali finanziari necessari a gettarsi nei meandri del sistema bancario, allora dominato da Acciaioli, Bardi, Peruzzi e Portinari (la famiglia di Beatrice) e di cui oggi, invece, sono loro i protagonisti incontrastati.

Un esempio per tutti: Alighiero II degli Alighieri, padre di Dante, venne sepolto in terra sconsacrata, in quanto praticava apertamente l’usura nel castello di Montemurlo, presso Prato. La frequentazione di questi ambienti spiega, tra l’altro, la facilità con cui Dante, all’indomani del 1295, quando ebbe bisogno di denaro per la sua carriera politica (venne eletto Priore di Firenze nell’estate 1300), ottenne in prestito una gran quantità di fiorini che non restituì mai, essendo stato cacciato dalla città nel 1302 con una doppia condanna a morte (comburatur sic quod moriatur e caput amputetur a scapulis, cioè rogo e taglio della testa, recitarono le sentenze) e con l’esilio, che al Poeta ricordava, sul piano generale, la diaspora delle Tribù di Israele e, nel particolare, la Tribù di Heber (Ebrei).

Lingua ebraica

Infine, Dante considerava l’antica lingua ebraica come l’unico modello di assoluta perfezione linguistica e semiotica, poiché fu il primiloquio, il primo dialogo avvenuto fra Dio (El) e Adamo, il Sacratum Ydioma, la lingua adamitica incorrotta per volontà divina e non abbruttita dagli uomini (fino alla dispora), poiché gli Ebrei non parteciparono alla costruzione della Torre di Babele. La lingua ebraica, dunque, rappresentava per l’Alighieri la base da cui partire per approdare a quel Volgare Illustre, che andava cercando ardentemente e che lo attraeva come il fascinoso profumo della pantera (parole sue nel De vulgari eloquentia).

Shalom!