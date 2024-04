La celebre scuola di danza vola a Miami, "golden pass" per il Grand Prix Dance Open America

La danza riminese sbarcherà a Miami, in Florida, per rappresentare l'Italia in una competizione internazionale. Protagonisti, la scuola di danza Aulòs, invitata a partecipare alla finale del Grand Prix Dance Open America 2024, una sorta di campionato mondiale di categoria in programma dal 24 al 30 aprile nella città statunitense.

Una delegazione della scuola è stata ricevuta a Palazzo Garampi dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha spiegato come Aulòs abbia "ottenuto dalla direzione artistica un 'golden pass', solitamente assegnato alle istituzioni di elevato livello professionale, in modo da poter prendere parte a questo prestigioso evento internazionale". Un palcoscenico importante ed "una grande occasione per gli allievi e le allieve di Aulos che rappresenteranno l'Italia oltreoceano e soprattutto un grande orgoglio per la nostra città".

Quarant'anni di danza

Aulòs è una scuola di danza classica, danza moderna, danza contemporanea fondata nel 1985 a Rimini. Da molti anni ormai gode di una considerevole stima a livello nazionale e internazionale grazie alla costante collaborazione con docenti di chiara fama, tra cui alcuni professionisti molto noti nel settore. La coordinatrice della scuola di danza è Marilena Salvatore, responsabile artistico del centro.

L'obiettivo finale di Aulòs è quello di trasmettere ai giovani allievi un vero e proprio valore aggiunto seguendo un preciso lavoro mirato, trasmettendo loro la formazione specialistica della danza e le qualità morali indispensabili per crescere: educazione, autostima e rispetto verso gli altri.