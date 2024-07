Danza protagonista al Galli con il concorso dedicato a Noureev, tra i premiati una cattolichina

Si è conclusa domenica sera, con uno spettacolo magnifico, in un crescendo di difficoltà e spettacolarità culminato con l’esibizione di Polina Semionova e Max Darlington, la V edizione del Concorso Rudolf Noureev svoltasi al Teatro A. Galli di Rimini dal 16 al 21 luglio.



Sei giorni intensi di coaching e masterclass in cui i giovani talenti della danza, provenienti da Italia, Francia e Giappone si sono allenati con maestri d’eccezione dell’Opéra di Parigi, del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi e della Scala di Milano, per portare in scena coreografie complesse di Rudolf Noureev, tratte da alcuni celebri balletti come La Bella addormentata e il Don Chisciotte.



A giudicarli, nella serata conclusiva del concorso, le Etoile eredi del grande danzatore e coreografo russo Monique Loudières, Elisabeth Maurin, Wilfried Romoli e Daniel Agésilas, Presidente di giuria e, per la prima volta, Alessio Carbone, primo ballerino dell’Opéra di Parigi, fondatore de ‘Les Italiens de l’Opéra’, che hanno decretato i vincitori: nella categoria studenti, 1^ classificata è stata Anna Sparapano (della scuola del Balletto di Toscana), selezionata durante le prove in presenza al Teatro del Maggio Fiorentino da Elisabeth Platel, direttirice della scuola di ballo dell’Opéra di Parigi. Alla vincitrice del V concorso è stata assegnata una borsa di studio in denaro offerta dall’Associazione Poljyakov.



2° classificato Francesco Scotto di Perta (Scuola del Teatro San Carlo di Napoli) a cui è andato il Prix Espoir in denaro, 3^ classificata Aurora Acquisti (Carolina Basagni centro danza di Arezzo), a cui è stato consegnato l’invito ad uno stage nel corpo di ballo della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. Stesso premio per la 4^ classificata, Rose Perrot (Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi).



L’invito allo stage d’été Charles Jude a Nizza è stato assegnato al 5° classificato Jan Baptiste Besson (Conservatorio Nazionale Superiore di musica e danza di Parigi).

Infine, 6^ classificata Elisa Gabellini (Regina Centro Danza di Cattolica, di Erika Rifelli), a cui è stato offerto uno stage al Conservatorio Nazionale Superiore musica e danza di Parigi.



Nella Categoria professionisti, il primo premio in denaro è stato invece attribuito a Matoi Kawamoto ( Giappone, ballerina al Teatro dell’Opéra di Bordeaux).

“Questa sera il pubblico ha potuto conoscere da vicino l’evoluzione della formazione dei ragazzi.I Maestri stessi hanno constatato progressi enormi in soli sei giorni di studio - – ha affermato, co-fondatrice del concorso, a fine serata - Polina Semionova ha ballato sul palco con un Prix Noureev del 2021, un Max Darlington di soli 21 anni e penso che sia la prima volta che una leggenda della danza si esibisca con un danzatore così giovane. Ma il talento di Max ha avuto il sopravvento. Inoltre, anche per la stessa Polina trascorrere qualche giorno con le nostre Étoile è stato un sogno, pertanto stiamo già lavorando per continuare a fare sognare i piccoli e le Etoile…”Arrivederci dunque al prossimo anno, con la VI edizione del Concorso Rudolf Noureev, l’Atelier Noureev e nuovi ospiti e talenti italiani e internazionali, che non mancheranno di rendere ancora più unico e prezioso questo appuntamento con la danza e l’eccellenza, nella magnifica e generosa città di Rimini.