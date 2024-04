E' riccionese il miglior "debater", a designarlo l'Università Bocconi

La squadra di debate del liceo “Volta-Fellini” di Riccione si reca a Milano per partecipare alla finale del torneo “Generazione EU” organizzato dalla prestigiosa università Bocconi.

La competizione è stata voluta dalla facoltà di studi europei, con il fine di avvicinare i giovani studenti ai valori europei attraverso la pratica del debate. I ragazzi riccionesi, nonostante ce l’abbiano messa tutta, non sono riusciti ad arrivare in finale, ma alcuni giorni fa hanno ricevuto un’inaspettata chiamata: Ulisse Gaia, il loro terzo speaker, è stato scelto come miglior debater del torneo.

“Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto - spiega Gaia -, ma dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo sempre lavorato come una squadra e senza i miei compagni non credo avrei raggiunto gli stessi risultati”. Così lo studente ha voluto che alla premiazione fossero presenti anche i suoi compagni, che dibattono insieme a lui da tre anni, con i quali ha vinto due volte il torneo d’istituto del Liceo e ha gareggiato per il titolo regionale.

I debater del “Volta-Fellini”

Ulisse, Emma, Alessandro e Olimpia sono compagni di classe in 4B, ma soprattutto sono una squadra estremamente affiatata quando si tratta di competere. I ruoli sono ormai decisi: Emma è speaker 1, colei che delinea la questione da dibattere e stende la linea argomentativa della squadra; Alessandro è speaker 2, colui che inizia la confutazione degli avversari ed espone due degli argomenti; Olimpia è l’aiuto silenzioso ma indispensabile, colei che aiuta a scrivere i discorsi e trovare i migliori argomenti; Ulisse è speaker 3, il ruolo più difficile e istrionico, colui che ha il compito fondamentale di distruggere tutti gli argomenti avversari e riabilitare tutta la propria squadra.

La natura ha dotato Ulisse di una bella presenza, ma anche di una erre moscia tutt’altro che leggera, che avrebbe potuto essere un grosso limite per eccellere nell’arte della parola, ma la forza del debate è proprio qui: si vince con la forza degli argomenti, il lavoro di squadra, la serietà e la costanza e Ulisse e i suoi amici hanno dimostrato di essere dei veri campioni in questo.