Il delivery ora è in modalità green, gli hamburger arrivano a casa con scooter elettrici dotati di forno

HomeBurger, l’azienda di Rimini che dal 2014 consegna hamburger a Rimini e Riccione, sposa il concetto di sostenibilità. Prendendo questa scelta, il titolari, hanno raggiunto anche un miglior servizio per i clienti, implementando le ultime tecnologie disponibili nel campo del delivery. I nuovi scooter, 8 in totale, 4 nel punto vendita di Rimini e altrettanti in quello di Riccione, hanno sostituito quelli vecchi soprattutto per un discorso di inquinamento.

Massimo, l’ideatore del servizio delivery di hamburger, afferma: “Dopo tanti anni che HomeBurger gira in città, questo passo era eticamente doveroso. Facendo un calcolo dei kg di co2 che andremo a risparmiare, saremo a circa 16.000 kg all'anno, basandosi su un inquinamento di 73g al km di uno scooter tradizionale”. Di certo diminuire le emissioni nocive per un’azienda che fa tante consegne al giorno è un passo e una dichiarazione di sviluppo sostenibile importante, ma non bisogna dimenticare che i nuovi scooter hanno anche un altro plus: sono stati infatti dotati di bauletti riscaldati fino a 85 °C.

"Per garantire un servizio apprezzabile da tutti, HomeBurger ha voluto garantire così l’arrivo del panino caldo, per sostenere anche consegne a raggio più ampio - spiega l'azienda -. Una soluzione tecnica innovativa, che vede l’hamburgheria riminese prima in assoluto a Rimini e provincia, ad utilizzare forni professionali per il delivery".

In linea con la filosofia del brand che utilizza i migliori prodotti del territorio, anche per gli e-scooter sono stati scelti partner italiani. Infatti è l’azienda veneta Askoll a produrre gli scooter, venduti dalla concessionaria Ugolini Motorciclo che con la sua decennale esperienza si è occupata delle pratiche riguardanti ecoincentivi, rottamazione e immatricolazione. L’investimento totale di HomeBurger, per mettere in moto la consegna green e riscaldata, ammonta a quasi 40 mila euro.