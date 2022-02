Dimmi di che segno sei e ti dirò quale località romagnola fa per te

Ogni segno zodiacale possiede tratti distintivi e in base a questi potrebbero influenzare le sue scelte di vita, come dove vivere o andare in vacanza. In base al nostro Segno Zodiacale, infatti, possiamo scoprire quale può essere la nostra città ideale, quella che ci rappresenta e caratterizza più di tutte le altre. L’Oroscopo e le Stelle ci consigliano, quindi, quale località della Riviera romagnola è giusta per noi, magari per la prossima vacanza o solo per trascorrere un weekend.

Vuoi scoprire qual è la tua località? Dicci di che segno sei e ti diremo il tuo luogo ideale in riviera.

Ariete

Per l’ariete Rimini è la meta perfetta. Dinamico, viaggiatore e curioso non si ferma mai. Amante del divertimento, vive appieno ogni momento della sua vita. Sempre pieno di energie è continuamente alla ricerca di nuove avventure. A Rimini sicuramente trova tante cose da fare. Dal centro storico al lungomare è uno stimolo continuo, dai musei, ai locali alle tante iniziative… proprio come piace agli amici dell'ariete.

Toro

Il toro è un segno romantico, al quale piace la calma e godere dei piaceri della vita, come il buon cibo e buon vino. Affidabile e calmo, ama programmare ogni attimo della sua vacanza. È molto organizzato, attento ai minimi dettagli e a tutte le spese anche le più minime. Ecco allora che per il toro la movida non la scelta ideale, meglio optare per Santarcangelo di Romagna che soddisferà il lato romantico e il suo palato.

Gemelli

La meta giusta per il gemelli? Riccione! Il gemelli è un segno dinamico e a caccia sempre di nuove scoperte. Si annoia facilmente per questo ha bisogno di stimoli sempre nuovi, in poche parole è il classico tipo “una ne pensa e cento ne fa”. È un viaggiatore predisposto all’esplorazione e all’avventura. Da Riccione, potrà facilmente altri luoghi avventurosi come le Grotte di Onferno a Gemmano, con cunicoli sotterranei e piccoli pipistrelli che abitano il buio delle grotte sotterranee. Un vero paradiso per i curiosi e avventurosi gemelli.

Cancro

Il cancro è considerato tra i segni più sensibili dello zodiaco, nonché viaggiatore riflessivo e attento, sempre alla ricerca di se stesso. D’istinto cerca costantemente il suo posto nel mondo, tende al mistico e al filosofico per questo motivo l’area dei Lidi Ravennati è perfetta grazie alle sue ampie pinete che costeggiano le spiagge di Milano Marittima, le distese bianche delle saline di Cervia, la vicinanza alla foce del Po, e gli ambienti fluviali permetteranno ai gemelli di immergersi in lunghe passeggiate riflessive a contatto con la natura.

Leone

Di carattere combattivo e dedito al comando, ma anche vanitoso, ha bisogno di sentirsi dire che “ha fatto la scelta giusta”. Per lui qualsiasi luogo della Riviera è il suo posto. Per la serie: con un viaggio in Romagna non sbagli mai.

Vergine

Concreto, puntiglioso e organizzato, si studia a memoria la piantina della città che andrà a visitare, i posti nei quali andrà a mangiare e quelli da visitare. In poche parole ha sempre tutto sotto controllo. Per questo segno Cattolica è la città giusta grazie al suo lungomare ordinato e le fontane rettangolari, ordinate persino nei getti, saranno un piacere per gli occhi dei viaggiatori della vergine che sul lungomare troveranno anche tanti locali.

Bilancia

Come per i gemelli anche per la bilancia la scelta ricade su Riccione, ma anche su Milano Marittima. Due città che faranno “impazzire” il segno con negozi di firme prestigiose del mondo della moda nei viali principali. Infatti la bilancia ama il lusso e le cose belle. È il più spendaccione dello zodiaco e ama “investire” i suoi soldi in attimi indimenticabili (musei, escursioni, cene). Una passione che va a braccetto con il risparmio che cerca sempre e comunque anche trattando al centesimo!

Scorpione

Per lo scorpione qualunque posto dell’entroterra riminese è quello giusto. Infatti è un viaggiatore affascinato che ama visitare posti insoliti. Misterioso, solitario, appassionato e curioso ma soprattutto esigente e polemico troverà nell'entroterra sfogo alla sua curiosità e ricerca con tanti posti da scoprire come Montecolombo, Montescudo, Verucchio, San Leo e tanti altri. Una manna per uno scorpione!

Sagittario

Viaggiatore esperto e avventuroso. La meta per lui è la natura offerta da Gemmano con la riserva naturale orientata di Onferno. Da visitare le Grotte di Onferno. Qui l’avventura è assicurate!

Capricorno

La pazienza è la sua caratteristica principale, oltre ad essere calmo, prudente e amante dei viaggi solitari. Per queste caratteristiche, così come per lo scorpione, l’entroterra riminese è la meta ideale, grazie alla vasta offerta di luoghi e strutture a prezzi vantaggiosi.

Acquario

Creativo, generoso e allegro è il compagno ideale per una vacanza imprevedibile. Per lui, viaggiatore ribelle e anticonformista, la parola d’ordine è: vietato annoiarsi! Allora, per lui, la meta ma solo come appoggio è Bellaria Igea Marina, per la sua posizione strategica tra il nord e il sud della Riviera. In questo modo può “godere” del divertimento, della natura e delle spiagge di tutta la zona.

Pesci

Per i pesci Misano Adriatico è la località ideale perché si trova al centro tra la Valmarecchia e la Valconca. Per voi che amate le città ricche di storia e i paesaggi mozzafiato sono tappe obbligatorio. Per non parlare della Repubblica di San Marino e delle rocche e dei castelli che si trovano a cavallo tra Romagna e Marche. Storia a perdifiato e paesaggi tutti da mirare come piace a voi!