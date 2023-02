Cena ad alta quota: torna l'appuntamento con "Dinner in the sky"

Dinner in the sky sarà a Riccione dal 14 al 18 giugno in piazzale Roma. Si tratta della celebre piattaforma-ristorante sospesa da terra da una gru alta 50 metri.

La giunta comunale ha approvato la delibera con cui viene approvata l’iniziativa e viene concesso gratuitamente l’utilizzo di piazzale Roma per cinque giornate.

“I clienti che vorranno vivere l’esperienza di un aperitivo, di un pranzo o di una cena - si legge nella delibera - verranno accolti a terra da hostess che effettueranno la registrazione e accompagneranno gli ospiti alla piattaforma dove saranno allacciati ai sedili dal personale di sicurezza e successivamente alzati a una altezza di cinquanta metri”.

Ogni cliente verrà assicurato alla piattaforma con ben tre cinture. Sempre nella delibera si precisa che l’approvazione dell’iniziativa non comporta per il Comune di Riccione alcun impegno di spesa.

“L’intera manifestazione - spiega l’amministrazione - andrà ad arricchire il calendario delle iniziative rivolte sia alla cittadinanza che agli ospiti presenti in città”.