Al via la stagione estiva del "Mito" della Riviera

Il Mito Club, storico locale da ballo nel cuore di Igea Marina parte con la stagione estiva.

La serata di apertura, il 31 maggio, è stata dedicata a Sandro Fornari, proprietario e gestore del locale scomparso prematuramente il 9 marzo del 2023. I genitori, gestori del locale dal 1953 quando ancora la discoteca si chiamava Carillon, hanno voluto fortemente questa riapertura nel segno del figlio. E hanno deciso di affidare la guida del locale a Michela Scarpellini e Matteo Pignataro.

Dopo l’inaugurazione il Mito ritorna nell’estate della Riviera con una programmazione che garantirà serate per turisti e per il pubblico del territorio e vedrà protaognisti Luigi Del Bianco di Radio Sabbia, Cristian Vox voce storica del Rio Grande, Peter Dj.

Ma non è tutto, durnate l'estate saranno innumerevoli gi artisti che faranno ballare il locele: l’Eco di rimini, dj Aleahndro, la Roby band e tanti spettacoli per i bambini. Mentre tutte le domeniche si esibiranno i ballerini Cristina Cecchi e Manuel Ardini, pluri campioni italiani di danze folk e ballerini ufficiali della Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei.

Lo storico locale di Igea Marina, nel tempo, ha visto passare il meglio del mondo dello spettacolo nazionale. In particolare nel periodo che vedeva protagonisti personaggi come Mike Bongiorno, Celentano, Mina, i Ricchi e poveri e Riccardo Fogli, i Nomadi e Claudio Cecchetto, solo per ricordarne alcuni.